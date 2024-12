Mediaset AdManager: come funziona e quanto costa la pubblicità

Guida completa su Mediaset Admanager, dove vedremo come funziona, quanto costa, le recensioni e le opinioni, se conviene.

Come funziona il servizio Mediaset AdManager? Quanto costa il servizio Mediaset AdManager? Conviene attivare questa opportunità? Sono queste e altre le domande che si pongono quanti hanno un’attività commerciale e hanno osservato la pubblicità su Mediaset AdManager mentre stanno guardando la tv sulle reti del “biscione“. Soprattutto su Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset che manda spesso in onda lo spot.

In effetti, con l’arrivo degli smart tv, è cambiata anche la pubblicità sulle reti televisive, con la comparsa di banner durante i programmi come accade sui siti web. Una formula molto interessante, in grado di raggiungere milioni di persone in pochi secondi, soprattutto nella zona in cui ricade la propria attività. In questo caso però parliamo di Lanner.

Infatti, come vedremo, Mediaset AdManager consente, tra le altre cose, anche di inserire la zona che sarà interessata dalla pubblicità. In modo da raggiungere un target di clienti potenzialmente interessato.

In questa guida completa vedremo tante info utili su Mediaset AdManager.

Cosa sono i Lanner su Mediaset AdManager

Il formato Lannet di Mediaset AdManager è molto simile ai banner che troviamo sui siti web. Raggiungono un targeting preciso, che si basa su alcuni elementi come:

dati demografici

geografici

comportamentali

di interesse

In questo modo, il servizio si assicura di raggiungere il target giusto di clienti e potenzialmente interessato.

E’ anche possibile inserire elementi aggiuntivi, per una campagna pubblicitaria ancora più efficace: si pensi alle caratteristiche e al profilo dei consumatori a cui vuoi rivolgerti.

Grazie a una “forma a L”, i Lanner si integrano bene con il programma che lo spettatore sta guardando, così da non infastidirlo, ma, al contempo, attirerà comunque la sua attenzione. Queste sono le caratteristiche principali dei Lanner:

Full screen

Scheda del prodotto

Interattività

Quando pigerà sul tasto Ok del telecomando, lo spettatore leggerà maggiori informazioni sul servizio pubblicizzato.

Ecco un esempio di Lanner:

Screenshot dal sito ufficiale AdManager

Su quali reti Mediaset vanno in onda le pubblicità di Mediaset AdManager

Il vantaggio è che la pubblicità sarà visibile su tutte le reti dell’Universo Mediaset, ad oggi 12.

Immagine dal sito ufficiale AdManager

Parliamo dunque di:

Canale5

Italia1

Rete4

La5

Mediaset Extra

Top Crime

Twentyseven

20

Iris

Cine34

Focus

Italia2

Come funziona Mediaset AdManager?

Tra i principali vantaggi di questo servizio troviamo:

Posizionamento sulle reti Mediaset; Profilazione del target; KPI chiari e immediati; Aumento della visibilità.

Attivare AdManager di Mediaset è molto semplice e intuitivo e accessibile a tutti. Sarà anche possibile beneficiare dell’assistenza dello staff. Potrai definire la durata della campagna, il budget che intendi spendere, il target di riferimento, la zona destinataria della campagna .

Sarà importante creare un messaggio chiaro, coinvolgente e in linea con gli obiettivi della campagna. Oltre a una call to action efficace. Infine, basterà solo caricare il materiale all’interno della piattaforma per concludere.

Potrai monitorare l’andamento della campagna quando vuoi, grazie a grafici, istogrammi, numeri ed elenchi, inseriti in report chiari. Così da intervenire e migliorare eventuali aspetti che non stanno funzionando come vorremmo.

Ecco un esempio della schermata:

Screenshot dal sito ufficiale AdManager

Quanto costa Mediaset AdManager?

L’iscrizione e l’uso della piattaforma sono gratuiti. Il pagamento sarà richiesto solo al momento dell’acquisto di una campagna pubblicitaria.

Il costo varia in base alle proprie scelte in fase di impostazione, come durata e ampiezza del target. Tuttavia, impostando un target iniziale, sarà possibile sempre controllare la spesa, così da non sfondare il tetto massimo di costi voluto.

Mediaset AdManager: opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni su Mediaset AdManager? Riportiamo di seguito alcune delle recensioni che è possibile leggere sullo stesso sito ufficiale del servizio da parte di chi lo ha già provato.

Questo, per esempio, è il case study di DB BAHN, nota azienda che offre servizi ferroviari.

Screenshot dal sito ufficiale

Questo invece è il case study del gruppo Despar Nord.

Screenshot dal sito ufficiale di Mediaset AdManager

Conviene attivare Mediaset AdManager? Vantaggi e Svantaggi

Il servizio proposto da PublItalia si mostra senza dubbio un’ottima opportunità per quanti vogliono ottenere una pubblicità efficace su un mezzo mediatico molto potente qual è ancora la Tv. Adeguati alle nuove esigenze dettate da internet, grazie al formato dello smart tv. E, ovviamente, un’azienda come Mediaset, fin dalla nascita innovativa e innovatrice del settore, non poteva non cogliere questa occasione.

Il servizio, stando ai dati sul sito ufficiale, è in grado di intercettare l’81% delle TV connesse in Italia. Ovvero quasi 16 milioni di smart tv e oltre 10 milioni di famiglie.

Ma oltre al vasto bacino di utenza potenzialmente raggiungibile, altra forza del servizio deriva dalla varietà dei canali proposti, generalisti o tematici, i quali offrono tanti generi di programmi diversi: intrattenimento, attualità, fiction, film, serie tv, documentari, ecc. Così ogni tipo di attività troverà sempre il giusto “palcoscenico virtuale” sul quale mandare in onda i proprio Lanner.

Certo, ciascuno dovrà fare i conti con il proprio budget, pertanto saprà se il sevizio è alla propria portata quando imposterà la campagna. Inoltre, essendo un servizio piuttosto nuovo, non c’è ancora una platea significativa sulla quale basarsi per un quantitativo sufficiente di opinioni e recensioni riguardo al fatto che il servizio sia efficace davvero.

Per maggiori informazioni, rimandiamo al sito ufficiale del servizio Mediaset AdManager.

