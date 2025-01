Elon Musk e Jeff Bezos: le origini inquietanti raccontate in un libro

Le origini di Elon Musk e Jeff Bezos sono differenti da ciò che si crede. Le ricostruisce il libro di Franco Fracassi.

Quando parliamo di paperoni che hanno fatto la propria fortuna grazie a informatica e tecnologia – come Bill Gates, Jeff Bezos o Elon Musk – pensiamo alla solita “storiella del garage o dello scantinato“.

Ovvero, che si siano fatti completamente da soli, partendo da zero, che siano illuminanti esempi di “self made man“. Che siano diventati gli uomini più ricchi del mondo credendo in una idea innovativa, rivoluzionaria. Fino in fondo, con testardaggine e determinazione.

Purtroppo però, il più delle volte non è proprio così. Questi personaggi provengono infatti da famiglie ben addentrate nel sistema, intrecciate saldamente con i poteri forti. Sono stati finalizzatori di progetti remoti e non sono altro che catene di un ingranaggio che proseguirà anche dopo di loro.

Racconta bene la storia di Elon Musk e di Jeff Bezos un libro di Franco Fracassi, giornalista esperto di geopolitica, nel libro “Le mani sul mondo: chi è Klaus Schwab e cos’è il World Economic Forum“.

Dove comprare il libro di Franco Fracassi sulle origini di Jeff Bezos ed Elon Musk

Il titolo lascia già intendere che più che di una biografia su quei due, ed altri personaggi, si tratti di un racconto che parte da prima di loro. E che si intreccia anche con Klaus Schwab e il World Economic Forum. Si scoprirà, per esempio, che negli anni ’40 lo zio di Jeff Bezos e il nonno di Elon Musk già si conoscevano e di come essi a loro volta fossero in contatto con personaggi come Rockefeller o Kissinger.

In questa intervista di Massimo Mazzucco a Franco Fracassi si spiega bene il contenuto del libro.

Il libro non si trova sui consueti canali, ma va richiesto direttamente all’autore alla mail: francofracassi1@gmail.com (la mail appare alla fine del video, dal minuto 50:56).

Chi è Franco Fracassi

Come spiegato sul suo blog ufficiale, Franco Fracassi ha iniziato a fare giornalismo dal 1988. Per sedici anni è stato inviato di guerra in scenari come Bosnia, Kosovo, Angola, Iraq, Afghanistan, Ucraina). Ha altresì svolto inchieste su corruzione, mafia, terrorismo e servizi segreti. Dal 1998 tiene corsi nelle scuole e nelle università. Non sono mancate anche pubblicazioni di foto su riviste internazionali.

Numerosi i libri pubblicati – quasi 40 – e molti i documentari d’inchiesta diretti, alcuni vincitori di premi nazionali o internazionali o comunque finaliste.

