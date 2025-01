Aprire un negozio Acqua e sapone: come fare, requisiti, costi e guadagni

Vediamo come aprire un negozio Acqua e sapone, i requisiti, quanto costa, i potenziali guadagni. i possibili costi se conviene.

In Tv capita spesso di guardare uno spot di Acqua & sapone, catena di negozi dedita alla vendita di prodotti per la cura della persona e della casa, con la presenza di persone famose a rotazione. In molti si chiedono anche come aprire un negozio Acqua e sapone, intravedendo un’ottima possibilità di guadagno.

In effetti, parliamo di un brand ormai noto da anni, nato nel 1992 e oggi presente in tutta Italia con oltre 800 negozi. Il cui slogan è “Oltre la convenienza“. Dunque, può rivelarsi un’importante occasione di Franchising. Tuttavia, occorre avere anche determinati requisiti oltre che i capitali giusti.

Di seguito vediamo quindi come aprire un negozio Acqua e sapone, quali sono i requisiti, quanti soldi ci vogliono, quali sono i potenziali guadagni e i possibili costi da affrontare, se conviene davvero aprire un negozio Acqua & Sapone.

Cosa fare per aprire Acqua e sapone?

Al momento della scrittura, spiace deludervi, ma Acqua & sapone non prevede la modalità del Franchising. Infatti, pur dando un’occhiata al sito ufficiale nella sezione Punti vendita, non ci sono contatti e form da compilare per inviare la richiesta. I siti che dicono il contrario, fanno solo clickbait.

In effetti, come spiega il sito specializzato Aprire in Franchising, la catena di negozi Acqua e sapone apre direttamente le proprie sedi, individuando in autonomia la zona giusta in cui farlo, non concedendole in Franchising.

Qualora dovesse cambiare politica, vi aggiorneremo certamente.

Quanti soldi ci vogliono per Aprire acqua e sapone?

Quanto costa aprire un negozio Acqua & sapone? Questa è un’altra domanda lecita, ma la risposta è sempre la stessa. Parliamo di un marchio che non contempla la modalità del Franchising, quindi non è possibile investire come franchisee.

Cosa vende Acqua e sapone?

La catena di negozi Acqua & sapone vende prodotti legati a:

Make-up

profumi

detergenti

articoli per la casa

articoli per l’igiene infima e personale

Quali sono i requisiti per aprire un negozio Acqua e sapone?

Al momento della scrittura, Acqua & sapone non prevede la modalità del Franchising, quindi non vale il discorso dei requisiti. Va da sé che se dovesse decidere di aprire ad investitori esterni, ovvero franchisee, occorrerà avere

spirito imprenditoriale;

tra i 30 mila e i 50 mila euro di capitale iniziale;

conoscenza del settore detersivi e profumeria;

predisposizione ai rapporti interpersonali.

Quanto si guadagna con un negozio Acqua & sapone?

Visto che non è un Franchisor, non è dato sapere quanto si guadagna con un negozio Acqua & sapone da franchisee. Tuttavia, potrebbe essere sicuramente un’ottima opportunità qualora diventasse un franchisor, grazie alla notorietà del brand.

Chi è il proprietario di acqua e sapone?

Come riferisce LinkedIn, nel 2024 il fondo Tdr Capital ha rilevato il 60% di Acqua & Sapone dal private equity americano Hig Capital. Il restante 40% è così suddiviso:

altri soci

Hig Capital

la famiglia Barbarossa

Come candidarsi per lavorare da Acqua e sapone?

Diverso è il discorso per lavorare da Acqua e sapone come dipendente. Sul sito ufficiale, nella sezione Lavora con noi, è possibile selezionare la propria area geografica di interesse.

Scelta l’area, si aprirà una pagina dove è possibile scegliere l’area professionale di interesse:

uffici

negozi

Non manca infine la possibilità di inoltrare una candidatura spontanea, compilando un lungo Form. Ma è anche possibile velocizzare il processo pigiando sul bottone di LinkedIn.

Conviene aprire un negozio acqua e sapone?

