Covid, Anthony Fauci minaccia: ‘nuove Pandemie in arrivo’

Il Covid-19 continua a circolare, sebbene sotto forma di influenza. Il fatto però che al G20 di Bali i potenti presenti abbiano siglato la nascita di un “Passaporto vaccinale” (ne abbiamo parlato qui), lascia intendere che altre pandemie ci attendono presto.

A confermarlo è pure Anthony Fauci, plenipotenziario della Sanità americana, di cui è a capo da quasi quarant’anni a prescindere dai vari presidenti susseguitisi. Nonostante alcune clamorose sbavature come nel caso dell’AIDS o, più di recente, proprio del Covid-19 fuoriuscito da un laboratorio di Wuhan.

Fauci è tornato a splendere con l’amministrazione Biden, dopo i contrasti con Donald Trump che aveva provato a metterlo da parte. Un azzardo poi costatogli, insieme ad altre decisioni anti-establishment, la permanenza nella Casa Bianca.

Ed ora Fauci torna a parlare e a far tremare il mondo riguardo prossime future pandemie.

Per Anthony Fauci nuove Pandemie in arrivo dopo Covid

Intervistato da La Repubblica, a domanda sul fatto che in futuro è bene essere preparati e aspettarsi eventuali nuove pandemie, ha risposto:

Anche in questo caso la risposta purtroppo è sì: non mi sembra che a livello planetario ci siano atteggiamenti che lasciano sperare in una possibile prevenzione

Poi ha ammesso la disparità sociale presente negli Usa, che è costata milioni di vite per la mancanza assistenza sanitaria a troppe persone. Così come ha ammesso i contrasti avuti con Trump (unicum tra 7 presidenti con i quali ha collaborato) e ha elogiato i progressi della Scienza.

Ciò che però gente come Fauci, Bill Gates ed altri personaggi della stessa risma non ammettono, è che forse il rischio che in futuro arrivino altre Pandemie sia correlato al fatto che nel mondo esistano troppi laboratori biologici. Che lavorano il più delle volte in sottobanco e in modo incontrollato. Si vedano quelli scoperti in Ucraina, che vedono coinvolti il figlio dello stesso presidente Biden.

