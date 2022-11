Passaporto vaccinale confermato al G20 di Bali, pure da Meloni

Tra Hotel a cinque stelle, voli aereo super lusso e aperitivi vari ed eventuali, si è chiuso anche questo carrozzone del G20 tenutosi a Bali. Il solito circo dove i grandi del Pianeta si scambiano strette di mano e sorrisi, ma alla fine arrivano solo a mettere nero su bianco qualche intento che poi finiscono puntualmente per tradire.

Ma mentre il dibattito in Italia si è concentrato sul fatto che la Meloni abbia portato con sé sua figlia Virginia, in realtà c’era altro su cui discernere. Ovvero, il fatto che sia stato definito il Passaporto vaccinale come uno strumento da promuovere e preservare. Anche perché, a Bali i grandi hanno convenuto che la Pandemia Covid-19 non sia ancora terminata.

Dopo l’arrivo delle multe ai No Vax, dunque, un altro tradimento a quell’elettorato che ha votato Meloni anche per un cambio di rotta nella gestione del virus, compresa la soppressione del Green pass e di altri strumenti liberticidi simili.

Al G20 di Bali confermato Passaporto vaccinale

Come denuncia Byoblu, non era forse casuale la presenza di Klaus Schwab, ingegnere tedesco fondatore del World Economic Forum (ne abbiamo parlato qui), ospitato con tutti gli onori.

A Bali, i grandi della Terra si sono prostrati all’Organizzazione Mondiale della Sanità, parlando della necessità di “rafforzare la sorveglianza globale” per contrastare l’emergere di nuovi virus. Facendo esplicito riferimento al green pass. Ecco un passaggio significativo contenuto nella relazione finale:

Riconosciamo l’importanza di standard tecnici condivisi e metodi di verifica per facilitare i viaggi internazionali senza interruzioni, l’interoperabilità e il riconoscimento di soluzioni digitali e non digitali, inclusa la prova delle vaccinazioni

Per rafforzare la prevenzione e la risposta alle future pandemie bisognerebbe basarsi sul successo degli standard esistenti e dei certificati digitali COVID-19

“Io vedo nero, tu vedi Bali“. Ritornello di un tormentone estivo di qualche anno fa quanto mai attuale.

