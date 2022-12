Mondiali, sorpresa Giappone: il suo inno cela una storia curiosa

I tanto contestati Mondiali di calcio in Qatar corrono spediti verso gli ottavi di finale con i primi clamorosi verdetti: l’eliminazione della Germania, la delusione del Belgio e la mancata sorpresa Danimarca. Mentre a sorprendere davvero è stato il Giappone, qualificatosi in un girone difficilissimo dove figuravano proprio i tedeschi ma anche la Spagna. Che però si è qualificata.

Il Giappone ha superato entrambe le big del girone, entrambe in rimonta per 2 a 1. Perdendo, ironia della sorte, proprio contro la squadra più alla propria portata: il Costarica. Ora agli ottavi se la vedrà con la Croazia.

La nazionale nipponica guidata da Hajime Moriyasu – Hajime in giapponese significa proprio “inizio”, “principio di tutto”, nascita e rinascita del Sole – si sta facendo apprezzare per un gioco veloce, divertente, senza remore. Pagata forse con qualche sbavatura di troppo, ma vivaddio! Che rievoca quanto visto in Holly e Benji.

In pochi però sanno che il Giappone cela un aneddoto particolare riguardante il suo inno e che riportiamo di seguito.

Inno Giappone Mondiali significato

Come riporta Il Primato Nazionale, l’inno del Giappone si intitola Kimi ga yo (tradotto in Il regno dell’imperatore) e consta di appena 32 caratteri. Queste le poche ma segnanti parole del testo:

Che il Vostro regno possa durare mille, ottomila generazioni, finché i ciottoli divengano rocce coperte di muschio

Il testo riprende, con qualche leggera modifica, una poesia di un autore anonimo inclusa nella raccolta Kokinshū, risalente al periodo Heian (794-1185).

Inno Giappone Mondiali storia

In pochi sanno anche che la storia dell’Inno giapponese è alquanto curiosa.

Nel 1945, con l’occupazione americana, l’inno era stato accantonato perché bollato come “aggressivo, imperialista e militarista”. Il Giappone prima della Seconda guerra mondiale era un paese ancora imperialista, che aveva soggiogato anche gli odiati cinesi prima che Mao sovvertisse i rapporti di forza.

L’inno è stato rispolverato nel 1999 grazie a un’apposita legge. Passando così dall’essere una canzoncina da sussurrare, magari privatamente e con rispetto degli altri, in un inno nazionale da cantare e suonare con fierezza. Pur nella sua brevità. Non solo l’allora primo ministro nipponico, Keizo Obuchi, lo rese anche obbligatorio in tutte le scuole del Paese.

E fu così che nel 1999 il ministero dell’Educazione stabilì che in occasione delle cerimonie inaugurali e di diploma, oltre ad alzare la bandiera giapponese, gli studenti nipponici avrebbero dovuto intonare l’inno nazionale ‘Kimigayo’.

Un buon modo per contrastare, senza troppa retorica nazionalista, la globalizzazione che ha tentato di mescolare le culture e far sparire le identità. Il tutto appannaggio di chi ne aveva bisogno per i propri loschi affari (vedi le multinazionali e l’alta finanza).

Il Giappone, che a partire dalla Seconda guerra mondiale aveva abbracciato la cultura occidentale, non ha mai perso le proprie tradizioni e la propria fierezza nazionalista. Come dimostrano anche i recenti governi guidati da Shinzo Abe.