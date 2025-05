Derby Club, quando Milano sfornava talenti

il Derby club. Se è vero che l’accezione “Milano da bere” è riferita a quando la città meneghina era considerata l’epicentro del potere politico e del benessere economico (negli anni ’80, in piena era Craxi ), da un punto di vista artistico lo è stata senza dubbio negli anni ’60 e ’70 grazie a un locale notturno:

Qui si esibivano artisti sconosciuti e agli esordi, molti dei quali sono diventati poi celebri attori e musicisti. Erano gli anni d’oro del cabaret, prima che venisse soppiantato dall’approdo delle Tv commerciali. Non a caso chiuse definitivamente nel 1985. Comunque molti di loro continuarono la propria carriera proprio nei canali “del biscione”.

Ma ad essere cambiata era proprio Milano, una città che a partire dalla seconda metà anni ’80 divenne sempre più chiusa in sé stessa, schiva e snob. Per usare le parole del musicista Mauro Pagani

come se ci fosse stato un terremoto e nessuno se ne è accorto

La nascita del Derby Club

Nel 1959 i coniugi Gianni e Angela Bongiovanni (zii materni dell’attore Diego Abatantuono) aprono un ristorante e lo chiamano Gi-Go. Le sale sono ricavate nel seminterrato di una palazzina liberty in via Monte Rosa 84, zona periferica milanese vicino all’Ippodromo di San Siro. All’inizio degli anni sessanta i due decidono di trasformarlo in un locale per trovarsi ed ascoltare musica, cercando così di risollevare il modesto fatturato del precedente esercizio.

Ribattezzato nel 1962 Intra’s Derby Club (nome ispirato dalla fusione tra il nome del jazzista Enrico Intra e la vicinanza geografica all’Ippodromo) e poi, definitivamente, Derby Club, il locale diviene ben presto il punto di incontro di personaggi, professionisti e sportivi della Milano più all’avanguardia, fra cui molti architetti che contribuiscono ad arredarlo in modo originale e, per i tempi, anticonvenzionale, mentre gli artisti esordienti (tutti caratterizzati dall’ineguagliabile talento, confermato dalle successive carriere soliste) si esibiscono su una pedana su cui sono piazzati un pianoforte ed una batteria.

Il successo

Il locale è frequentato quasi subito da numerose personalità internazionali che arrivano al Derby per esibirsi: Charles Aznavour, John Coltrane, Quincy Jones, o semplicemente come affezionati frequentatori, come molti politici dell’epoca (Bettino Craxi su tutti), campioni sportivi (come Gianni Rivera e Pietro Mennea), personaggi dello spettacolo (Mina, Alberto Lupo, Renato Rascel, Walter Chiari, Dario Fo, Enzo Tortora, Johnny Dorelli, Marcello Mastroianni, Giorgio Strehler, Mike Bongiorno, Ricky Gianco, Walter Valdi) e miliardiari (come Charlie Krupp o Rocky Agusta).

Tra i clienti di quegli anni non mancano celebri malavitosi quali Francis Turatello e il solista del mitra Luciano Lutring, che in più di un’occasione – come raccontò in un’intervista – dovette fuggire dal locale da una finestra, a causa dell’improvviso arrivo della polizia, poco dopo essersi bevuto uno champagnino.

Perché il Derby club ha chiuso

La crisi del Derby arriva verso la metà degli anni ottanta, dopo che la morte (nel 1981) di Gianni Bongiovanni e l’avvento prepotente della comicità televisiva ne hanno ormai definitivamente avviato il lento, ma inesorabile, declino. Il locale chiude come detto nel 1985.

Dal 12 maggio 2001, l’immobile è occupato dal centro sociale “Il Cantiere“. Attualmente è un luogo di riferimento per il movimento studentesco e cittadino milanese, oltre che luogo di controcultura, musica alternativa e sperimentazione artistica. Insomma, cambiano i tempi ma lo spirito è lo stesso.

Chi ha lanciato il Derby Club

tanti artisti che poi sono diventati famosi: Diego Abatantuono (attore e comico), Enrico Beruschi (comico e attore), Claudio Bisio (attore, scrittore e conduttore), Massimo Boldi (attore e comico), Antonio Catania (attore), Cochi & Renato (attori e comici), Ugo Conti (attore e comico), Giobbe Covatta (attore, comico e scrittore), Billy Dardes (cantante), Giorgio Faletti (attore, comico, cantautore e scrittore), Mauro Di Francesco (attore e comico), Ecco iche poi sono diventati famosi: Diego Abatantuono (attore e comico), Enrico Beruschi (comico e attore), Claudio Bisio (attore, scrittore e conduttore), Massimo Boldi (attore e comico), Antonio Catania (attore), Cochi & Renato (attori e comici), Ugo Conti (attore e comico), Giobbe Covatta (attore, comico e scrittore), Billy Dardes (cantante), Giorgio Faletti (attore, comico, cantautore e scrittore), Mauro Di Francesco (attore e comico), Gianfranco Funari (showman) , Gino & Michele (scrittori), I Gatti di Vicolo Miracoli (comici), I Gufi (gruppo musicale), Enzo Iacchetti (comico e conduttore), Enzo Jannacci (cantautore).

E ancora: Bruno Lauzi (cantautore), Franco Nebbia (pianista e intrattenitore), Guido Nicheli detto Dogui (attore e comico), Giorgio Porcaro (attore e comico), Antonio Ricci (autore e regista), Paolo Rossi (attore, scrittore, comico e conduttore), Francesco Salvi (comico), Tony Santagata (cantautore), Gino Santercole (cantautore), Lorenzo Pilat (cantautore), Dino Sarti (cantautore), Teo Teocoli (attore, comico e conduttore), Ernest Thole (attore e comico), Lino Toffolo (attore e comico), Alberto Tovaglia (attore e autore), Paolo Villaggio (comico, attore e scrittore), Beppe Viola (giornalista e scrittore), Riccardo Peroni (doppiatore e attore).

Ascolta l’articolo

5,0 / 5 Grazie per aver votato!

Pubblicità

Pubblicità

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn