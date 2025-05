Danni climatici: uno studio consente di identificare i responsabili

Un nuovo studio sarebbe in grado di individuare i danni ambientali provocati da singole compagnie, per ovviare al cambiamento climatico.

I danni ambientali occupano sempre più l’agenda legislativa dei governi nazionali. Ma anche le campagne da parte di attivisti e associazioni.

A oggi, infatti, centinaia di cause legali sono state intentate in tutto il mondo nei confronti di compagnie che producono combustibili fossili e altri grandi emettitori per danni collegati al clima. Si pensi a fenomeni come grosse ondate di caldo, costanti incendi boschivi soprattutto d’estate o le inondazioni. Sempre più frequenti anche in Italia.

La Comunità scientifica ritiene che le emissioni di CO₂ e altri gas serra generate dalla produzione e dal consumo di combustibili fossili ,abbia avuto un ruolo centrale nel cambiamento climatico. Causa a sua volta degli eventi estremi di cui sopra.

Un nuovo sistema consentirà di individuare chi provoca danni ambientali

Tuttavia, affinché un provvedimento possa essere sicuro ed efficace, occorra riscontrare una chiara e inequivocabile correlazione causa-effetto tra le emissioni imputabili a una particolare compagnia e uno specifico danno in un determinato luogo. Altrimenti le cause rischiano di cadere nel vuoto. Del resto, le multinazionali possono contare su fior fior di avvocati pronti a difenderne la causa. Anche quando sia indifendibile.

Tuttavia, grazie a una coppia di ricercatori americani, potrebbe essere più facile individuare i responsabili dei danni ambientali. Hanno infatti ideato un nuovo sistema che promette di collegare in maniera inequivocabile singole compagnie a singoli danni economici.

5,0 / 5 Grazie per aver votato!

Pubblicità

Pubblicità

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn