Trump diffonde pace in Medioriente: i tanti successi sul Golfo Persico

Donald Trump sta stringendo importanti accordi sul Golfo Persico e ha smorzato i toni contro l’Iran, incontrando anche il leader siriano.

Donald Trump uomo di pace. Lo aveva già dimostrato ampiamente nel corso della sua prima esperienza alla Casa Bianca. E ora si sta confermando, almeno stando a quanto sta facendo questi giorni in Medioriente, ma anche con il riavvicinamento nei confronti della Russia riguardo alla guerra in Ucraina.

Due esperienze governative che hanno avuto il triste inframezzo dell’amministrazione Biden, che aveva riportato l’America su quelle posizioni da Gringo viste con Bush.

Il tutto, smentendo qualche scetticismo iniziale dovuto alle possibili pressioni che avrebbe potuto subire da personaggi come Peter Theil ed Elon Musk. Quest’ultimo, peraltro, un po’ più defilato da qualche settimana dopo i contraccolpi subiti in borsa da Tesla.

Ecco i tanti successi che The Donald sta registrando in Medioriente, in particolare sul Golfo Persico.

Il lavoro diplomatico di Donald Trump sul Golfo Persico

I successi di Trump in Medioriente li riassume molto bene Izvestja. Gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato un accordo per costruire il più grande campus di intelligenza artificiale (IA) al di fuori degli Stati Uniti.

L’accordo garantirà al Paese del Golfo un maggiore accesso a chip avanzati. Si tratta di una grande vittoria per gli Emirati Arabi Uniti, che hanno cercato di riequilibrare i rapporti con gli Stati Uniti, loro alleato di lunga data, e con il loro principale partner commerciale, la Cina.

A partire dal 2025, gli Emirati Arabi Uniti potrebbero essere autorizzati a importare 500.000 dei chip di intelligenza artificiale più avanzati di Nvidia all’anno. Il fulcro dell’accordo, annunciato il 15 maggio, è un campus di 25,9 metri kmq. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, è progettato per fornire 5 GW di potenza ai data center di intelligenza artificiale.

Il team di Trump ha elaborato accordi affinché i soggetti in Arabia Saudita possano acquistare decine di migliaia di semiconduttori da Nvidia e AMD, mentre le spedizioni negli Emirati Arabi Uniti potrebbero superare il milione di unità.

I tanti messaggi di pace

La visita di Trump sul Golfo Persico è stata anche ricca di simboli di riavvicinamento e di pace. Il 15 maggio Trump ha visitato la Grande Moschea dello Sceicco Zayed negli Emirati Arabi Uniti, dove è arrivato al termine del suo viaggio all’estero nei paesi del Golfo Persico. Entrando, si tolse le scarpe per rispettare le usanze islamiche. Si è trattato della prima visita di Trump a una moschea in qualità di presidente, un evento notevole per un uomo la cui carriera politica è stata segnata dalla presa in giro dei musulmani.

Come nelle precedenti visite nel Golfo Persico, Trump si è mostrato cortese con i suoi ospiti. Ha ripetutamente elogiato il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, definendolo un uomo incredibile. Trump ha anche paragonato favorevolmente l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani al principe ereditario, definendoli entrambi ragazzi alti, belli e anche molto intelligenti.

Trump cambia tono anche con l’Iran e si ritaglia un ruolo di primo piano in Siria

Da quando è entrato in carica, Trump si è dimostrato estremamente restio a entrare in conflitto con l’Iran. Finora ha resistito agli intensi sforzi del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di unirsi alla campagna di bombardamenti per distruggere gli impianti nucleari iraniani. Trump ha dichiarato di voler raggiungere un accordo e ha autorizzato il suo inviato speciale Steve Witkoff a negoziare con gli iraniani per bloccare il loro percorso verso le armi nucleari.

La sua decisione di revocare le sanzioni alla Siria e di diventare il primo presidente degli Stati Uniti a incontrare il leader siriano in 25 anni ha evidenziato un elemento di rischio e di impegno che difficilmente rientra nel credo del MAGA e non è del tutto in linea con le opinioni di alcuni dei suoi più ferventi alleati conservatori. Il suo incontro a porte chiuse con il presidente ad interim Ahmed al-Sharaa sarà probabilmente ricordato come il momento clou del suo viaggio.

