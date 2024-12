In arrivo farmaco per ridurre le flatulenze delle mucche: altra follia ambientalista

In Gran Bretagna si sta sperimentando il Bovaer, un farmaco veterinario prodotto da Bill Gates, che riduce la flatulenze delle vacche.

Nuova follia ad opera dei vetero ambientalisti: in Gran Bretagna si sta sperimentando il Bovaer, un farmaco veterinario prodotto, inutile dirlo, da Bil Gates, che riduce la flatulenze delle vacche per “Salvare il pianeta” dalla CO2 (alias dall’effetto-serra).

E così è nato un sito, Full Fart Milk, per fornire informazioni su quali aziende agricole, fornitori, produttori e supermercati vendono prodotti di animali che potrebbero essere stati alimentati con additivi per mangimi, come Bovaer, che è in fase di sperimentazione da Arla Foods.

Non è ancora certo quali danni questi additivi per mangimi possano causare. Tuttavia, sarebbe opportuno che queste informazioni fossero disponibili in modo che le persone possano prendere le proprie decisioni di acquisto informate.

Stando ad alcune news che circolano su Twitter, nei supermercati britannici starebbero perfino regalando gli yogurt dell’azienda che usa Bovaer, perché tanto non li vendono. Ma i clienti manco gratis li prendono.

In Uk nei supermercati stanno REGALANDO gli yogurt dell'azienda che usa Bovaer, perché tanto non li vendono.

Ebbene… i clienti non li vogliono neanche regalati!

Bovaer: cos’è e come funziona

Come denuncia Maurizio Blondet, il BOVAER / 3-NOP è prodotto da DSM-firmenich. L’azionista principale è, anche in questo caso manco a dirlo, Blackrock.

Parmalat sarà la prima a usare in via sperimentale il Bovaer contro le flatulenze delle vacche. Dagli studi preliminari si ha il sospetto che si tratti di un Farmaco che provochi cancerogenicità e causare sterilità che potrebbe entrare nell’alimentazione umana via carni, latte e derivati.

Tra le controindicazioni di Bovaer negli esseri umani, si nota il fatto che riduce il peso dei testicoli e il numero di spermatozoi nell’uomo, oltre che la loro mobilità.

Insomma, un altro duro colpo (senza doppi sensi) alla fertilità maschile già in drammatico calo, almeno in occidente.

