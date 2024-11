Maximall Pompeii, tutte le info: come si arriva, orari, negozi e ristoranti

Vediamo come si arriva al Maximall Pompeii, dove si trova, gli orari e i giorni di apertura, i negozi e i ristoranti.

In Campania apre il Centro commerciale più grande d’Europa: il Maximall Pompeii. Il nome non è casuale: il centro commerciale dista meno di 1 km dall’ingresso del sito archeologico di Pompei. Garantita l’accessibilità e l’alleggerimento del traffico, visto che è accessibile tramite 3 uscite Autostradali. Peraltro, un’uscita è stata realizzata appositamente per raggiungere agevolmente il centro. Ricade sul territorio di Torre Annunziata, dove è stata riqualificata una grande area abbandonata.

Il Maximall Pompeii è stato realizzato dalla società Irgen retail management. La quale ha già realizzato un centro commerciali Maximall a Pontecagnano, e parchi commerciali ad Afragola, Bari e uno sempre a Torre Annunziata.

Vediamo di seguito dove si trova il Maximall Pompeii, come si arriva, quali sono i negozi al suo interno.

Le caratteristiche del MaxiMall Pompeii

La struttura è stata ideata dal pluripremiato studio Design International, con impianto ultramoderno e un’architettura di grande impatto scenografico. Infatti, si è cercato di armonizzarlo proprio con lo stile del vicino parco archeologico più grande e importante del mondo.

Come accade sempre più per questa forma di attività, non si tratta di un semplice centro commerciale ma di un Parco commerciale, dato che prevede una total experience per adulti e bambini. In particolare, al Maximal Pompeii sarà possibile trovare:

Fontana danzante;

Cinema multisala con 7 sale;

Teatro e sala conferenze;

Piazza interna e auditorium esterno per eventi;

Progetto Discovery Pompeii Legacy: esperienza 3D Hi-Tech;

Parco urbano con percorsi e aree relax;

Parco giochi.

In generale, parliamo di un’area vasta 6000 mq con oltre 200 grandi marchi internazionali. Tra questi, 30 tra le migliori marche del settore della ristorazione e persino un Hotel, per tutti i turisti che accorreranno a visitare le bellezze della città. Il parcheggio è in grado di ospitare oltre 4 mila posti auto.

Quali negozi ci sono nel Maximal Pompeii

Il centro commerciale offre una vasta gamma di negozi italiani e internazionali per soddisfare tutte le esigenze, tra cui:

Abbigliamento e Accessori

Alimentare

Bellezza e Salute

Casa e Arredamento

Elettronica

Regalo, Cultura e Tempo Libero

Servizi

Per un elenco completo dei negozi previsti nel Maximall Pompeii, rimandiamo al sito ufficiale.

Quali ristoranti e Fast food ci sono al Maximall Pompeii

Non mancano, ovviamente, spazi dedicati alla ristorazione. Di tutti i tipi, ovvero:

Bar e Caffetterie

Etnico

FastFood

Pasticcerie e Gelaterie

Pizzerie

Ristoranti

Anche qui, per un elenco completo dei ristoranti e fast food presenti nel Maximal Pompeii, rimandiamo al sito ufficiale.

Maximall Pompeii: giorni e orari

Il Parco commerciale è sempre aperto, festivi compresi. Questi i giorni e gli orari:

Maximall Pompeii dove si trova e indirizzo

L’indirizzo del Maximall Pompeii è:

Via Plinio – 80058 Torre Annunziata (NA)

Come si arriva al Maximall Pompeii

Ecco la mappa per avere le indicazioni:

Come arrivare al Maximall Pompeii con i mezzi pubblici

Per quanti non possono raggiungere il Parco commerciale con un’auto, è possibile farlo tramite i mezzi pubblici con queste opzioni:

Dalla stazione centrale di Napoli: Linea Circumvesuviana – Fermata Torre Annunziata a 2,4 km Stazione ferroviaria – Torre Annunziata Fermata a 1,1 km

Dalla stazione centrale di Salerno: Stazione ferroviaria – Torre Annunziata Fermata a 1,1 km



Per chi abita nei paraggi, occorre riferirsi agli autobus locali.

In quest’articolo, invece, si parla di un altro centro commerciale campano frequentatissimo: Il Campania.

