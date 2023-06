Pompei sorprende ancora: appare pizza su un affresco

Su un affresco a Pompei è stata rinvenuta una pietanza molto simile alla pizza, simbolo di grande ospitalità della popolazione locale.

Sembrano lontani i tempi in cui si parlava di Pompei soprattutto per il crollo di qualche domus o per il furto di qualche reperto di inestimabile valore. Ormai si parla di Pompei, oltre che per l’enorme flusso di turisti che ogni anno vi fanno visita (nonostante i vari disagi di un trasporto non certo degno), anche per le continue sorprese che gli incessanti scavi continuano a regalare. Ultima la raffigurazione di una pizza su un affresco.

Ma come è possibile che su un affresco di Pompei ci sia raffigurata una pizza? Visto che è la sua creazione risale alla seconda metà dell’800 (sebbene i cinesi ritengano di averlo fatto millenni fa), ma che soprattutto, ingredienti fondamentali come pomodoro e mozzarella allora non erano conosciuti al “vecchio mondo“?

Cerchiamo di capirne di più.

Pizza su un affresco a Pompei: la spiegazione

Come riporta Il fatto quotidiano, ciò che era rappresentato sulla parete di un’antica casa pompeiana potrebbe essere un lontano antenato della pietanza moderna. Si trova nell’insula 10 della Regio IX.

Come spiega il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel:

Si tratta di un affresco di una tipologia molto diffusa, quello dei doni ospitali (…) Si tratta di una focaccia con sopra degli ingredienti, molto probabilmente datteri e noci e probabilmente una ghirlanda di corbezzoli

In effetti a guardarla somiglia davvero a una pizza. Eccola ravvicinata, dà l’illusione ottica di un cornicione intorno, della salsa e della mozzarella di bufala sopra:

Ma che lo sia o meno lo sanno solo i pompeani e i loro continui misteri.

Sei appassionato di Scienza o Spazio? Iscriviti alla Newsletter! (controlla anche in Spam o altre caselle)

Lascia questo campo vuoto Indirizzo email *

5,0 / 5 Grazie per aver votato!