BlackRock, Vanguard e Israele si stanno comprando l’Italia: la scalata dal 2000

Ecco come in un quarto di secolo fondi come BlackRock e Vanguard, oltre allo stato di Israele, controllano settori italiani strategici.

BlackRock e Vanguard sono due fondi finanziari che stanno fagocitando l’economia mondiale, entrando in aziende pubbliche e private. Anche l’Italia è finita gradualmente ed inevitabilmente nelle loro fauci, sbranata come fa un lupo con un innocente agnellino.

Non a caso, alcuni giorni fa la Premier Meloni ha incontrato emissari di BlackRock, anche per parlare del PGII – partnership for global infrastructure and investment – la via del cotone di cui abbiamo parlato qui.

Di seguito riportiamo la scalata dei due fondi a partire dal 2000.

Investimenti di BlackRock e Vanguard in Italia

Ad elencarli è Antonella Silipigni, tra le altre specializzazioni, giornalista ed esperta di Geopolitica, in un commento su Twitter.

Come conclude la Silipigni, BlackRock, Vanguard e Israele controllano settori strategici del nostro paese come energia, telecomunicazioni, difesa e sicurezza nazionale. Con il beneplacito, lungo un quarto di secolo, dei governi di (finta) destra e (finta) sinistra. Oltre che quelli tecnici, ovviamente, sempre appoggiati in parlamento da partiti votati da noi.

Ricevi le news su Telegram iscrivendoti al canale dal bottone seguente:

– / 5 Grazie per aver votato!

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn