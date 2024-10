Oliver Stone su Netanyahu: è un pazzo! Il video virale

Ecco il video ritornato in auge in cui Oliver Stone parla senza mezzi termini del Primo Ministro israeliano Netanyahu.

Oliver Stone è, come noto, un apprezzato regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. Famoso per film come Platoon, Wall Street, Nato il quattro luglio, JFK – Un caso ancora aperto, Assassini nati – Natural Born Killers, Gli intrighi del potere – Nixon, Alexander, The Doors e Ogni maledetta domenica – Any Given Sunday. F

Un regista piuttosto coraggioso e controcorrente, che ha realizzato anche documentari nei quali ha intervistato personaggi piuttosto invisi all’occidente, come Fidel Castro, Hugo Chavez, Vladimir Putin. E non sono mancate anche pellicole contro i presidenti americani, si pensi a W., in cui viene mostrata la vita e la presidenza di George W. Bush. Dipinto come un soggetto incolto, perfino stolto, succube del padre (anch’egli presidente a cavallo tra gli anni 80 e 90), nonché superficiale e a tratti perfino meschino.

Ora sta facendo il giro dei Social un video nel quale si vede Oliver Stone parlare piuttosto male (tanto per usare un eufemismo) dell’attuale Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Il quale, come avevamo previsto, sta portando avanti una guerra spietata contro palestinesi e libanesi, con un serio rischio escalation che coinvolge l’Iran. Col beneplacito, oltre che di americani ed europei, anche di buona parte dello stesso mondo arabo.

Ecco cosa ha detto nell’intervista tornata in auge.

Cosa ha detto Oliver Stone contro Netanyahu

Queste le parole di Oliver Stone su Netanyahu:

Lui è un uomo pazzo, l’ho incontrato tanti anni fa, l’ho intervistato e pensavo già fosse un uomo pazzo e penso che sia solo peggiorato. Non ho mai visto un massacro giustificato così, per vendetta. E come puoi sterminare un movimento politico? Non è mai stato fatto prima, non puoi uccidere tutti, cosa fai, li mandi in Egitto? Ma quello che mi fa arrabbiare ancora di più è vedere Biden al servizio di questa persona. Vedete, questo è il problema della nostra nazione. non possiamo farlo, non possiamo supportare sempre Israele. E non cominciate a parlarmi di quelle c**zate di antisemitismo, so di cosa parlo. I veri antisemiti sono pochi nel mondo. Nessuno è antisemita se non ha un problema con Hitler e tutto il resto. Ma questa è una questione di giustizia e pace. Non capisco – ha concluso – come possano uccidere i palestinesi così

Ecco il video:

