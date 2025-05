Audible di Amazon: come funziona, quanto costa e come si attiva

Vediamo come funziona il servizio Audible di Amazon, quanto costa, come si attiva e si disattiva, se conviene utilizzarlo.

Audible è il servizio di Amazon dedicato agli audiolibri e ai Podcast. Consente l’accesso a oltre 70 mila file audio e prevede la sottoscrizione di un abbonamento. Per quanto, comunque, i primi 30 giorni dalla prima attivazione sono gratuiti, i quali diventano 60 per quanti sono già abbonati al servizio Amazon Prime.

Gli audiolibri permettono di “ascoltare” un libro anziché leggerlo. Un ottimo modo per quanti non hanno tempo o voglia di leggere un libro cartaceo, o per quanti non possono farlo per problemi alla vista. Sono letti da una o più persone, chiamati speaker. Spesso i narranti sono di più, soprattutto per dare maggiore verosimiglianza ai dialoghi tra protagonisti di generi ed età diverse.

Vediamo di seguito come funziona Audible, quanto costa e come si attiva.

Come funziona Audible di Amazon?

L’utilizzo del servizio è piuttosto semplice. Basta creare un account scaricando la app o sul sito Audible.it, ma è possibile utilizzare anche il proprio account Amazon se già in possesso. Basta aggiungere alla propria libreria i tanti file audio disponibili in catalogo, oltre 70 mila, tra audiolibri, podcast e i cosiddetti Audible Original.

Le categorie disponibili sono ben 24, per adulti, professionisti, hobbisti, bambini e adolescenti.

Tra queste troviamo:

Poliziesco, thriller e suspense

Letteratura e narrativa

Biografie e memorie

Politica e scienze sociali

Relazioni, genitorialità e sviluppo personale

Audiolibri per bambini

Romanzo d’amore

Fantascienza e fantasy

Salute e benessere

Istruzione e apprendimento

Adolescenti e ragazzi

ecc.

E’ possibile fruire del programma tramite app, sito o Amazon Echo. Su smartphone, tablet, Pc o altoparlante, il servizio sarà sempre con te.

Quanto costa Audible di Amazon?

Amazon consente di utilizzare il servizio gratuitamente per i primi 30 giorni dall’iscrizione, che raddoppiano diventando 60 se si è già abbonati al servizio Prime. Hai la possibilità di disattivarlo entro la scadenza, ma se vuoi proseguire, il costo è di 9,99 euro al mese, i quali saranno prelevati in automatico sulla carta che verrà aggiunta al proprio account.

Come si attiva Audible di Amazon?

Puoi attivare facilmente il servizio dal banner che segue, che ti riporta alla pagina per completare l’attivazione. Se hai già un account Amazon, puoi usare la mail e la password che possiedi già.

Come si disattiva Audible di Amazon?

Puoi disattivare Audible facilmente dal tuo account. Ricordati di farlo prima della scadenza del periodo di prova o prima che scada il mese corrente, altrimenti il servizio sarà rinnovato in automatico con relativo addebito sulla carta.

Di seguito mostriamo le 3 alternative in base allo strumento che hai adoperato per registrarti:

Come disattivare Audible dal sito Audible.it o Amazon.it

Accedi al tuo account Audible; Entra nella sezione “Dettagli dell’account”; Entra in “Cancella iscrizione” o “Annulla abbonamento”; Conferma la disattivazione.

Come disattivare Audible da App Store (iOS)

Vai su App Store; Vai in Impostazioni; Seleziona il tuo nome; Vai a “Abbonamenti”: Trova Audible; Clicca su “Annulla abbonamento” e conferma.

Come disattivare Audible da Google Play Store (Android)

Vai su Google Play Store; Clicca sull’icona del tuo profilo (in alto a destra): Seleziona “Pagamenti e abbonamenti”: Vai alla sezione “Abbonamenti”: Trova l’abbonamento Audible e clicca su “Annulla abbonamento”.

Audible di Amazon conviene?

Il servizio è molto interessante ed è consigliabile a quanti sono appassionati di libri ma non hanno tempo o voglia di leggere. O per quanti vogliono rilassarsi ascoltando un racconto anziché la musica. Ma anche per chi cerca guide per vocali per le proprie passioni.

Trattandosi di quasi 10 euro al mese e quindi circa 120 euro all’anno, occorre valutare se questo non sia un costo che possa pesare sul proprio bilancio personale.

L’abbonamento permette di entrare in un catalogo vasto e sempre aggiornato. Inoltre, è sempre possibile provarlo per un mese (2 per chi è già abbonato ad Amazon Prime), quindi si avrà tutto il tempo per testarlo.

