Adolescence: cosa sono Incel e manosfera di cui si parla nella serie

Vediamo di cosa parla Adolescence e cosa sono i due fenomeni chiamati Incel e manosfera legati ai Social.

Adolescence è una miniserie prodotta da Netflix uscita il 13 marzo, che sta facendo parlare molto di sé. Ideata nel Regno Unito da Jack Thorne e Stephen Graham (che figura anche nel cast come attore, nel ruolo del padre di Jamie) consta di sole 4 puntate. Si contraddistingue, oltre che per i temi delicati trattati, anche per la tecnica utilizza per le riprese dal regista Philip Barantini, che riprende uno dei punti principali del Dogma, manifesto cinematografico anni ’90 in controtendenza con il cinema dei nostri tempi, ovvero il piano sequenza. Ma anche l’assenza di effetti speciali e di musiche.

Tra i temi trattati, troviamo fenomeni prodotti oggi dai Social: Incel e manosfera. Di seguito, vediamo di cosa parla Adolescence e cosa sono questi ultimi due.

Di cosa parla la serie tv Adolescence

Yorkshire, giorni nostri. Una squadra di polizia, guidata dall’ispettore capo Luke Bascombe e dal sergente capo Misha Frank fa irruzione nella casa della famiglia Miller, composta dai genitori Eddie (come detto Stephen Graham) e Manda (Christine Tremarco) e dai figli, l’adolescente Lisa (Amélie Pease) e il tredicenne Jamie (Owen Cooper). Il blitz, piuttosto plateale, con tanto di mitra spianati, serve per arrestare proprio quest’ultimo.

Si scoprirà così che Jamie sia accusato di aver ucciso la sua compagna di scuola Katie. E così la storia si muove tra le indagini per capire cosa sia davvero successo e lo stravolgimento nelle vite dei Miller. Le ambientazioni principali sono solo 4 : la casa di questi ultimi, la stazione di polizia, un centro commerciale e la scuola frequentata da Jamie.

Adolescence affronta il tema del disagio degli adolescenti, le cui vite sono costantemente messe alla prova tra Social spietati, genitori in affanno e insegnanti non all’altezza. La miniserie mette spalle al muro tutte le fonti del disagio per i ragazzi di oggi, che risultano vittime di un sistema che li centrifuga.

Cos’è la manosfera di cui si parla in Adolescence

In Adolescence si affronta il fenomeno della manosfera. Ma di cosa si tratta? Come spiega VanityFair, il termine indica una rete online che promuove ideali nocivi come la mascolinità e la misoginia. Ma è anche contro il femminismo e l’emancipazione delle donne.

La manosfera è il luogo dove si muove virtualmente Jamie e lo plasma negativamente, fino a compiere un gesto irreparabile.

Chi sono gli Incel di cui si parla in Adolescence

Veniamo all’altro fenomeno trattato: quello della cultura degli Incel, acronimo di “celibi involontari” che sostengono di non riuscire a trovare partner sessuali a causa delle aspettative delle donne. Si basa sulla formula 80-20, ossia l’80% delle donne è attratta dal 20% delle donne, che prende, a sua volta, come spiega SkyTg24, spunto dal principio formulato nel XIX secolo dal matematico italiano Vilfredo Pareto. Secondo cui circa il 20% delle cause genera l’80% degli effetti.

