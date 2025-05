JWST ci regala una spettacolare foto dell’anello di Einstein

Il cosidetto anello di Einstein è stato immortalato dalla lente spaziale JWST. Ecco di cosa si tratta.

JWST – telescopio spaziale James Webb (in inglese James Webb Space Telescope, JWST, o semplicemente Webb – si sa, ci regala spesso immagini incredibili. Questa volta, ci restituisce il cosiddetto anello di Einstein. Di cosa si tratta? Andiamo con ordine.

Partiamo dalla famosa teoria della Relatività Generale di Einstein, con la quale descrive la gravità non come una forza, ma come la curvatura dello spaziotempo determinata dalla massa dei corpi, anche i più minuscoli. Curvatura che, ogni corpo dotato di massa o energia (in base alla famosa equivalenza E = mc²), deve seguire.

Ecco quindi che anche la traiettoria della luce viene distorta dalla presenza di masse, in base al fenomeno della lente gravitazionale, così chiamato in quanto il suo funzionamento ricorda appunto quello di una lente che rifrange (o curva) la luce. Ed ecco che arriviamo alla lente di Einstein registrata da JWST.

Cos’è la lente di Einstein fotografata da JWST

Una delle sue manifestazioni più drammatiche si ha quando una galassia funge da lente per un’altra galassia più lontana ad essa allineata: quando la luce della seconda raggiunge la prima, esse viene distorta in vari modi, a volte persino in maniera tale da formare un anello (detto appropriatamente di Einstein) attorno alla galassia “in primo piano”.

A parte la spettacolarità dell’immagine in sé, si tratta di un evento da cui si possono ricavare preziosi dati scientifici. Dunque, non si tratta di n mero fatto estetico. Tuttavia, dato che anche l’occhio vuole la sua parte, non si possono non apprezzare immagini spettacolari come quella di copertina, che ricorda una candida perla incastonata in un prezioso anello a spirale.

