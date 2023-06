Usa abbandonerà Ucraina se fallisce controffensiva

Il sostegno all’Ucraina da parte di Usa e Ue sta venendo sempre meno, alla luce degli scarsi risultati dell’esercito ucraino.

L’Ucraina potrebbe perdere il sostegno dell’Occidente (in primis degli Usa) nel caso in cui dovesse fallire la controffensiva contro l’esercito russo. A rilevarlo l’autorevole rivista geopolitica Politico, come riportato da Maurizio Blondet.

In particolare:

Nonostante le promesse pubbliche di sostenere l’Ucraina quanto necessario, i funzionari di Washington hanno avvertito Kiev che sono necessari importanti progressi sul campo di battaglia [nella controffensiva]

Secondo i legislatori ucraini, nei recenti negoziati tra i rappresentanti del Dipartimento di Stato americano e il Consiglio di sicurezza nazionale ucraino, la risposta in merito agli aiuti imminenti è stata: “Vediamo come si svolge la controffensiva”.

A pesare, ovviamente, l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali, che si terranno nel novembre 2024. Joe Biden si è ricandidato, malgrado i tanti scetticismi riguardo la sua età e le sue condizioni psico-fisiche.

Certo, non dovrebbe avere problemi a superare i suoi rivali interni, ma dall’altro lato dovrà sfidare Ron DeSantis o forse addirittura Donald Trump, se dovesse oltrepassare indenne la tempesta giudiziaria che attualmente lo travolge. I sondaggi dicono che il popolo repubblicano sta ancora col Tycoon.

Non solo Usa, anche Ue comincia a riflettere su sostegno a Ucraina

Anche l’Europa mostra segni di stanchezza e cautela di fronte al conflitto. Perfino la Polonia, l’alleato americano europeo più convinto. Si pensi al fatto che l’atteggiamento nei confronti dei rifugiati ucraini sta peggiorando. Stando a un sondaggio pubblicato dal quotidiano polacco Rzeczpospolita:

il numero di persone che credono fermamente che la Polonia dovrebbe aiutare l’Ucraina durante la guerra con la Russia è diminuito dal 62 al 42 percento

Anche meno polacchi sono positivi riguardo agli aiuti polacchi all’Ucraina: il 35% rispetto al 47% dell’anno precedente. Il numero di coloro che valutano negativamente l’aiuto è raddoppiato (dal 5% al ​​10%)

L’Ucraina non vuole effettuare manovre azzardate, ma Zelensky ha già fatto capire che la controffensiva non sarà efficace come lo scorso autunno. Il presidente ucraino si sta anche rendendo conto che le cose stanno andando male.

L’ex consigliere del Pentagono, il Colonnello Douglas MacGregor, ha affermato che le forze armate ucraine non hanno ancora ottenuto nulla nella controffensiva.

Insomma, l’Occidente sta perdendo la guerra in Ucraina contro la Russia, mentre non arrivano buone notizie anche sul fronte finanziario di quest’ultima. Visto che sta tutt’altro che collassando come Usa e Ue speravano. Inoltre, si è aggiudicato anche lo strategico Mare di Azov, importante per questo motivo.

