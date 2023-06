UPAS, anticipazioni 19-23 giugno: Marina assume Alberto come avvocato, Samuel verso addio a Speranza

Vediamo quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana che va dal 19 al 23 giugno. Protagonisti Marina e Roberto.

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 19 al 23 giugno ci dicono che le storie si evolveranno anche la prossima settimana in modo intrigante.

Nella scorsa settimana, nel corso della quale sono andate in onda ben 6 puntate anziché le consuete 5, abbiamo visto il ritorno di Marina che ha così interrotto il sempre più crescente feeling tra Roberto e Lara. Mariella, invece, è convinta che il misterioso “Bufalotto” sia Michele, anziché il nipote Castrese. Abbiamo poi visto il bacio tra Rossella e Nunzio, e Renato essere geloso del riavvicinamento tra Luca e Giulia.

Vediamo quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per il periodo che va da lunedì 19 a venerdì 23.

UPAS, anticipazioni 19-23 giugno: Marina va alla guerra con Roberto, arruolando un vecchio rivale e assumendo Alberto come avvocato

Questa settimana vedrà ancora centrale lo scontro tra Roberto e Marina. Lara è partita col piccolo Tommy per la vacanza, mentre Ida è appena tornata a Napoli, ma non dovrebbe comparire in queste puntate.

Marina arriverà a clamorose decisioni: come riporta Tv, sorrisi e canzoni, deciderà di assumere Alberto Palladini come avvocato. Inoltre, deciderà di farsi aiutare da un vecchio rivale di Roberto, sebbene non si sa chi sia.

Anticipazioni Un posto al sole dal 19 al 23 giugno: Samuel sempre più preso da Micaela

Intanto Samuel rifletterà sempre più sulla sua storia con Speranza, la quale appare molto più sfiatata rispetto ad una possibile relazione spumeggiante con la gemella Micaela. Questa settimana vedremo lo chef musicista sempre più preso da quest’ultima e potrebbe prendere la definitiva decisione di lasciare la cilentana. Del resto, Speranza non ha mai digerito le parole poco incoraggianti che ha avuto nei suoi confronti.

Un posto al sole, anticipazioni 19-23 giugno: Clara ed Eduardo sempre più vicini

Clara è rimasta entusiasta dall’offerta di lavoro di Eduardo, sebbene deciderà poi di non accettare dissuasa anche da Alberto che non vorrebbe che facesse un lavoro da cameriera. Eduardo, deluso da questa scelta, vorrebbe rivalersi contro l’ex marito di Clara ma quest’ultima lo invita a desistere. Un gesto che avvicina ulteriormente i due.

Rosa, gelosa dalle attenzioni di Eduardo verso Clara, vuole anch’essa dare una svolta alla propria vita, sfogandosi anche con Giulia.

