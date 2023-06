UPAS, anticipazioni 12-16 giugno: bacio tra Rossella e Nunzio, Marina rovina piani Lara

Ecco le anticipazioni di Un posto al sole dal 12 al 16 giugno. Settimana che tornerà a essere distesa fino al venerdì.

Nelle puntate scorse, come anticipato qui, abbiamo visto la vera madre di del piccolo Tommy, Ida, voler tornare a Napoli dopo aver salutato con sofferenza il suo piccolo. Lara dunque ha scampato, almeno per ora, il pericolo di veder interrompere i propri piani.

Abbiamo visto anche crescere l’intesa tra Manuela e Costabile, con Niko che ci è rimasto male. Infine, abbiamo visto finalmente rivelata la malattia di cui soffre Luca De Santis, che nel frattempo ha anche preso servizio come primario al San Filippo. Con Riccardo che non ha perso tempo nel prendersi la sua rivalsa con Ornella.

Un posto al sole, anticipazioni dal 12 al 16 giugno: Marina torna e mette di nuovo a rischio i piani di Lara

Come riporta Tv, sorrisi e canzoni, partiamo dal triangolo amoroso Roberto-Marina-Lara, messo un po’ in disparte la scorsa settimana dopo essere stato centrale per molto tempo. A quanto pare, questa settimana tornerà tale, con il ritorno di Marina a Napoli, la quale tenterà l’ennesimo chiarimento con Roberto, che sa più di resa dei conti.

Marina indagherà su quanto successo tra Lara e Roberto durante la sua assenza, con l’ultima puntata di venerdì che la vedrà prendere una decisione inaspettata. Nel corso delle puntate, però, Lara approfitterà di una ricorrenza familiare per essere sempre più centrale nella vita di Ferri.

Ida cerca di tornare a Napoli, decisa a riprendersi suo figlio. Tuttavia, deve affrontare un minaccioso imprevisto.

Anticipazioni UPAS 12-16 giugno: scatta un bacio tra Rossella e Nunzio

Rossella è sempre più indispettita dagli atteggiamenti del suo compagno Riccardo, che non ha perso tempo per mettere alla berlina la ormai ex primaria dell’ospedale, Ornella. La quale, peraltro, è sempre più rattristata per la perdita del suo ruolo.

Proprio la continua delusione provata da Rossella da un lato, e le delusioni sentimentali di Nunzio dall’altro, fanno sì che i due diventino sempre più complici. Fino a baciarsi. Cercheranno comunque di restare amici, ma quanto successo non li lascia indifferenti.

Anticipazioni Un posto al sole dal 12 al 16 giugno: Renato geloso dell’intesa tra Giulia e Luca

Nelle prossime puntate, vedremo crescere l’intesa tra Manuela e Costabile, mentre Mariella è sempre più insospettita dai silenzi di Cerruti, in rottura con il suo “bufalotto“, Castrese.

Vedremo anche crescere l’intesa tra Giulia e Luca De Santis, ritrovati dopo tanti anni delusi dalla vita e non più giovani. Questa intesa però non lascerà indifferente Renato, che così, sarà sorprendentemente ingelosito dal rapporto tra i due.

