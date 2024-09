La paternale di Saviano ha stufato: battuto anche dalle repliche su La7

Insider – Faccia a faccia con il crimine è il programma curato e condotto su Raitre da Roberto Saviano, che sta andando molto male.

Insider – Faccia a faccia con il crimine è il programma curato e condotto su Raitre da Roberto Saviano, dove il giornalista e scrittore napoletano tratta, immancabilmente, di organizzazioni criminali, pentiti, testimoni di giustizia e agenti infiltrati. Con tanto di interviste e soliti monologhi. Con l’aria da maestrino che ormai non si scrolla più di dosso.

Il programma, in realtà, è stato in dubbio fino alla fine. Inserito nel palinsesto Rai di questa stagione televisiva all’ultimo momento. Del resto, è già tanto che ciò sia accaduto, alla luce dei trascorsi non proprio felici tra Saviano e Matteo Salvini. Ma anche per la Meloni non ha avuto proprio parole tenere. Tutto sommato, comunque, gli è concesso di andare in onda.

Peccato però che il programma vada piuttosto male, battuto dai programmi della concorrenza.

Gli ascolti di Insider – faccia faccia con il crimine di Roberto Saviano

Come riporta Il Secolo d’Italia, alla seconda puntata Insider – faccia faccia con il crimine di Roberto Saviano è calato ulteriormente negli ascolti, crollando al 4.3% di share in prima serata. Battuto pertanto ampiamente dal film di Italia 1 (6.8%), da Nicola Porro con Quarta Repubblica (6.6%) su Rete4, da Monica Setta con le sue Storie di donne al bivio (6.1%) su Rai2 e perfino dalle repliche di In viaggio con Barbero (4.4%) su La7.

Roberto Saviano è dunque riuscito a fare peggio della prima puntata, quando Insider aveva chiuso con 785.000 spettatori (5.22%), superato anche in quel caso da Nicola Porro che aveva interessato 825.000 spettatori (7.18%). In viaggio con Barbero – Il Caso Matteotti su La7 con 868.000 spettatori (4.4%).

Quindi, non si tratta di un fatto culturale, visto che altri programmi che vertono di politica e storia vanno meglio. Né di censura politica, tanto che Saviano aveva parlato di “una vendetta politica, terribile“. Semplicemente, da Viale Mazzini, avevano capito che il programma andasse male e avevano il dubbio di rimandarlo in onda.

Forse gli spettatori sono stufi del racconto delle mafie ideologizzato, didascalico.

