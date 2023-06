UPAS, anticipazioni 5-9 giugno: Niko geloso di Emanuela, Clara e Eduardo più vicini

Ecco le anticipazioni di Un posto al sole che vanno dal 5 al 9 giugno. La vicenda Lara-Roberto sarà molto meno presente.

Le anticipazioni di Un posto al sole che vanno dal 5 al 9 giugno ci rivelano che la prossima sarà un’altra settimana molto interessante.

Nelle puntate della settimana appena conclusasi, abbiamo visto Lara affrontare la madre naturale di Tommy giunta dalla Polonia per riprenderselo. Ma anche le vicende della turbolenta crociera di Guido e Mariella. Manuela, invece, ha avuto un incontro-scontro con Costabile, nipote di quest’ultima, il quale le sta facendo non poche avance.

Vediamo dunque quali sono le anticipazioni di Un posto al sole dal 5 al 6 giugno. Le quali lasciano presagire che le vicende tra Roberto e Lara saranno molto marginali e quasi assenti rispetto agli ultimi mesi dove l’hanno fatta da padrona.

Un posto al sole, anticipazioni dal 5 al 6 giugno: Niko geloso del flirt tra Manuela e Costabile

Come riporta Tv, sorrisi e canzoni, cresce l’intesa tra la gemella più posata e razionale, Manuela, e Costabile. Lei, dopo le prime riluttanze, ha ormai capito che con Niko non ha speranze e dunque ha deciso di dare una chance al cilentano.

Tuttavia, Niko sta iniziando a guardare la gemella con occhi diversi, per un sentimento che forse comincia a riaccendersi, a parte l’attrazione fisica. E proprio per questo, sembra non prendere bene il fatto che tra lei e Costabile stia nascendo qualcosa.

Anticipazioni UPAS 5-6 giugno: Clara ed Eduardo si avvicinano

Ma quella tra Emanuela e Costabile potrebbe non essere l’unica inconsueta storia d’amore a sorgere questa settimana all’ombra di Palazzo Palladini.

Infatti, Eduardo ha già palesato il suo mai sopito interesse per la vecchia amica Clara, tornata nel centro storico dopo aver lasciato Alberto. Orbene, Sabbiese, che sta cercando di assumere il controllo del quartiere, si avvicinerà ulteriormente a lei, utilizzando la scusa di aiutarla a trovare un lavoro per fare colpo.

Eduardo cercherà anche di dissuaderla di pensare ancora all’avvocato, che Clara è tornata a pensare.

Anticipazioni di Un posto al sole dal 5 al 9 giugno: Michele scopre la malattia di Luca De Santis

Luca De Santis nasconde una grave malattia, che dovrebbe essere Alzhemier, visto che si è perso tra i vicoli di Napoli non ricordando la strada. Michele però scoprirà il tutto ritrovando nel cestino dei rifiuti una scatola di farmaci.

Il medico, comunque, inizierà la sua attività di primario al San Filippo, il che riporterà sulle scene anche Riccardo, compagno di Rossella, il quale non perderà tempo nel prendersi una rivalsa con l’ormai ex capo Ornella. Con la quale ha avuto non pochi contrasti.

Giulia, invece, sembra voler respingere definitivamente le avance di Luca, ma farà un piacevole incontro che potrebbe sopire il dispiacere per il tempo che sta passando.

