UPAS, anticipazioni 29 maggio-1 giugno: Lara affronta Ida, Luca malato?

Vediamo le anticipazioni di Un posto al sole dal 29 maggio al 1 giugno. La serie non andrà in onda venerdì per la festa della repubblica.

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 29 maggio al 1 giugno sono di 4 giorni, poiché venerdì 2 giugno la popolarissima Serie Tv non andrà in onda complice la Festa della Repubblica. Giovedì primo, dunque, andranno in onda ben due puntate.

Come anticipato lunedì scorso, nella settimana passata abbiamo visto Ida, la madre di Tommy, giungere dalla Polonia a Napoli. Mentre finalmente la tanto sospirata crociera è iniziata per Mariella e l’allegra combriccola che la accompagna. Giulia, invece, ha sfidato a viso aperto Eduardo Sabbiese, ma ciò la preoccupa.

Vediamo dunque le anticipazioni di Un posto al sole dal 29 maggio al primo giugno.

Anticipazioni Un posto al sole dal 29 maggio al 1 giugno: Lara affronta Ida

Come riporta Tv, sorrisi e canzoni, Lara Martinelli si sta avvicinando sempre di più a Roberto, facilitata anche dalla distanza che Marina ha frapposto con l’imprenditore mercantile. Tuttavia, Ida, la madre naturale di Tommy, è giunta a Napoli e si reca a Palazzo Palladini per riottenere suo figlio e riportarlo in Polonia.

Lara ovviamente non ci sta, giacché se la verità verrà a galla, perderà ogni speranza di ricongiungersi definitivamente con Ferri. Dovrà quindi anche cercare di giustificare la presenza di Ida a Roberto, facendola passare per qualcuna che cerca lavoro nell’ambito condominio.

Inoltre, pare che Marina potrebbe definitivamente svelare la verità, ma forse la prossima settimana. Inoltre, Lara dovrà affrontare anche il ritorno della sua ginecologa.

Anticipazioni UPAS 29 maggio-primo giugno: la crociera di Mariella e Guido procede non senza intoppi

La crociera di Mariella e Giudo non procede in totale tranquillità, manco a dirlo, per i comportamenti poco fedeli di Massaro, che vuole coinvolgere Guido nei suoi potenziali adescamenti di turiste straniere. Approfittando di ogni minima distrazione di Bice, tutta presa dalle attività sulla nave.

I due vigili vivranno così dei contrasti e Guido dovrà dimostrare alla moglie che è il compagno di viaggio a costringerlo a certi imbarazzanti adescamenti. I due, comunque, faranno pace e potranno godersi il resto della vacanza.

Un posto al sole, anticipazioni dal 29 maggio al 1 giugno: Luca De Santis malato

Il ritorno a Napoli di Luca De Santis, nuovo primario dell’ospedale San Filippo, non procede in modo liscio. Come visto, l’uomo ha già mostrato qualche disagio la scorsa settimana, per un documento importante non trovato contenente il suo curriculum. Inoltre, lo vediamo somministrarsi dei farmaci di nascosto da Michele, che lo sta gentilmente ospitando.

I rumors parlano di un problema di salute serio, che potrebbe venire a galla nella puntata di giovedì, poiché il medico si troverà in una situazione poco piacevole.

