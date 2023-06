Re Carlo III discende da Dracula: l’aneddoto poco noto

In pochi sanno che Re Carlo III discende da Dracula e promuove la cultura locale della Transilvania con una Fondazione.

Su Re Carlo III se ne sono dette tante e se ne diranno ancora. Il sovrano d’Inghilterra poco amato fin da quando era Principe e viveva all’ombra della quasi centenaria madre Elisabetta II, soprattutto per il caso Diana. Il matrimonio con Camilla prima e i contrasti col figlio Harry poi hanno fatto il resto.

In pochi però sanno che Re Carlo III discenda dal Conte Dracula. Già, proprio lui, il Conte Vlad, noto per l’efferatezza con la quale trattava i suoi nemici, meritandosi il nomignolo di “Vlad l’impalatore“, ma, soprattutto, la raffigurazione che tutti conosciamo nel romanzo di Bram Stoker. Tante volte proposta poi al cinema.

Vediamo come Re Carlo III sia discendente di Dracula.

Perché Re Carlo III discende dal Conte Dracula

Come riporta Libero, fu lui stesso a rivelare la cosa quando era ancora Principe:

Il mio albero genealogico mostra che sono il discendente di Vlad l’Impalatore, dunque ho dei legami con la Romania

Non a caso, per il suo primo viaggio da sovrano ha scelto come meta proprio la Transilvania, nota proprio per essere la terra d’origine del Conte Vlad.

Il sovrano britannico discende da Dracula per parte della bisnonna, la regina Maria, moglie di re Giorgio V, che era una Wurttenberg, casata legata a quella del Conte Dracula.

Re Carlo III e il Conte Dracula: c’è anche una Fondazione

Carlo negli anni ha curato questa discendenza, acquistando diverse proprietà nella regione e promuovendo la Transilvania. Inoltre, ogni anno dal 1998, visita le sue proprietà in Romania: una decina di immobili fra cui una casa di villeggiatura che affitta ai turisti e i cui proventi vanno a finanziare la Fondazione Romania Principe di Galles. Essa è stata creata nel 2015 per offrire corsi di formazione alla gente locale per la conservazione del patrimonio culturale. Infatti, si tratta di una civiltà contadina ormai estinta nella contemporanea società occidentale.

Non a caso, la Fondazione è ospitata proprio in una casa contadina del Seicento, anch’essa di proprietà di Carlo e che si trova, al pari della villetta, nel villaggio transilvano di Viscri. Il quale rappresenta proprio il cuore delle origini rumene di Carlo III.

A proposito del Conte Dracula: sapevi che c’è anche una versione femminile? Ne abbiamo parlato qui.

Sei appassionato di Cinema? Ricevi le prossime notizie via mail (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto Indirizzo email *

– / 5 Grazie per aver votato!