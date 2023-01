Cosa c’è scritto di scabroso nel libro di Harry?

Per quei pochi che ancora non lo sanno – cosa molto difficile visto che tra Tv, Social e radio ce lo dicono continuamente – è finalmente uscito il tanto temuto (dalla Casa Reale della quale faceva parte) libro dell’ormai ex Principe Harry. Dal titolo che dice già molto, se non tutto: “Spare“. Che significa in italiano “Ricambio“.

Già, perché Harry si è sempre sentito un ricambio di suo fratello maggiore William, erede al trono quando Carlo III passerà a miglior vita. Colui che ha dovuto attendere oltre settant’anni per diventare Re.

Già perché Harry si è sentito in tutti i sensi un ricambio per il fratello, in caso di problemi avrebbe dovuto donargli gli organi. Ma questa è solo una delle tante rivelazioni che Harry fa sulla sua famiglia, avendone per tutti.

L’unica che non cita nel libro è proprio lei, la Regina Elisabetta II. Forse per non farsi odiare troppo dai suoi ormai ex connazionali. E forse perché nei suoi confronti è stata l’unica, insieme al marito Filippo, ad essersi comportata bene con lei.

Cosa c’è scritto nel libro Spare del Principe Harry

Wired ha dedicato un ottimo articolo al libro, per aiutare quanti sono incuriositi da Spare ma non intendono acquistarlo. E cercano di raffazzonare notizie qua e là, che in questi giorni non mancano.

In effetti, sono tanti gli spoilers di questi giorni. Come il fatto che suo padre Carlo avesse ancora conservato il suo orsacchiotto di quando era bambino (il che ricorda Montgomery Burns ne I Simpson), segno di una infanzia difficile passato ad essere bullizzato in un collegio. Padre che non gli ha mai mostrato affetto, dando ossigeno alle voci che vorrebbero che Harry non fosse suo figlio ma quello dello stalliere. Uno degli amanti della madre.

Camilla, invece, è rappresentata come la classica matrigna delle favole, che Harry nel libro chiama “l’altra donna“. In realtà, Camilla è l’unica donna dipinta male nel libro. Kate Middlethon viene a malapena citata.

Harry ci va molto duro col fratello William, reale obiettivo del libro Spare. Lo dipinge come codardello nelle risse, invidioso, rancoroso, violento e meschino.

Gli ha negato il rapporto con i figli, non invitandolo mai a casa sua. Secondo i ricordi di Harry, insomma, William sarebbe stato geloso persino del suo lavoro ambientalista.

L’unica ad uscirne bene è – oltre che manco a dirlo la moglie Meghan che definisce martire e paladina, con doti infinite, la quale, tra un’audizione e l’altra, si cambiava addirittura d’abito in macchina – la madre Diana. Di lei ha conservato una boccetta di profumo, che odorava durante le sedute dallo psichiatra.

Ricorda come la zia Sarah tagliò una ciocca di capelli alla madre per donarla ai figli e di come tante volte avrebbe voluto percorrere il tunnel de l’Alma alla stessa velocità che percorreva la madre quando morì e tanto altro.

Non mancano poi confessioni sulle tante debolezze e paure personali. Di come ha perso la verginità con una donna più grande che lo trattò come “un cavallo da monta“. O di come si fece letteralmente addosso al primo appuntamento con Meghan. Ed ancora, dove hanno seppellito il loro figlio mai nato e le avventure con l’esercito britannico in Afghanistan. Ammettendo anche di aver ucciso dei talebani.

Dunque, 540 pagine dove Harry si racconta a 360 gradi. Imperdibile per chi ama i pettegolezzi di Casa reale d’Inghilterra, un po’ meno per quanti detestano la Monarchia e il gossip.

