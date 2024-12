Ufo, avvistamenti anche in Europa: di cosa potrebbe trattarsi

I paesi interessati dagli avvistamenti UFO per ora sono, oltre gli Usa, Russia, Giappone, India, Brasile, Germania e Gran Bretagna.

Hanno fatto scalpore – tanto da occupare i notiziari americani e anche europei, Italia inclusa – i video in cui si intravedono UFO nei cieli di New York, New Jersey e Pennsylvania. Quelli che sembravano avvistamenti circoscritti ai soli Stati Uniti d’America, in realtà si stanno verificando in altre parti del Mondo. Dal Sudamerica alla Russia passando per l’Europa fino all’Asia.

In particolare, i paesi interessati dagli avvistamenti UFO per ora sono, oltre gli Usa, Russia, Giappone, India, Brasile, Germania e Gran Bretagna. Con oggetti volanti illuminati che si muovono in gruppo, per scenari piuttosto suggestivi e inquietanti. Visti solo al Cinema o in qualche video di buontemponi bravi con i programmi di grafica.

Avvistamenti UFO: cosa sta succedendo

Come riporta Quotidiano Nazionale, il fenomeno viene preso sul serio dal Parlamento Europeo, con una quindicina di Paesi membri dell’Unione europea che hanno sollecitato l’Europarlamento a istituire procedure d’indagine comuni, a includere il fenomeno nella legislazione sulla sicurezza Ue, a finanziare la ricerca e a promuovere lo scambio di informazioni internazionali.

Anche le Università si stanno attivando nello studio del fenomeno UFO. Come ricordano Roberto Pinotti – presidente del Centro Ufologico Nazionale – e Vladimiro Bibolotti – presidente del Council International Fed Advanced Studies – in un comunicato comune

l’Università di Harvard ha messo in piedi il cosiddetto Galileo Project. Mentre in Francia all’Università della Sorbona vi è stato un simposio dove hanno partecipato figure prestigiose delle Intelligence come Alain Juillet (già direttore dei Servizi francesi) e Chriss Mellon (Ex direttore del personale del Comitato ristretto per l’intelligence del Senato degli Stati Uniti)

In Italia, invece, l’università La Sapienza di Roma ha assegnato un Master di secondo livello su Geopolitica e Ufo

Donald Trump ha invece invocato un intervento per abbattere questi oggetti non identificati, definendoli droni, chiedendo maggiori spiegazioni all’FBI.

Avvistamenti UFO: cosa sono in realtà?

Gli ufologi (ma anche le fake news che immancabilmente stanno circolando in fretta), parlano di possibile invasione aliena in corso. O, all’opposto, di alieni che stanno lasciando il Pianeta Terra (abbiamo già parlato del fenomeno rettiliani).

Forse però Donald Trump ha usato il termine giusto: droni. Molto probabilmente si tratta di droni utilizzati contemporaneamente in più parti del mondo, per questioni geopolitiche (la Cina qualche anno fa fece volare per esempio una mongolfiera) o, semplicemente, da qualche società ben organizzata semplicemente per scatenare panico e attenzione. Una sorta di nuova versione de “la Guerra dei mondi” di Orson Welles, programma radiofonico del 1938 che provocò panico tra i radioascoltatori malgrado i ripetuti avvisi prima che andasse in onda.

Non bisogna poi escludere la possibilità che si tratti di una pubblicità, magari per annunciare un film o una serie tv in uscita. E’ già successo in passato.

Cosa significa UFO?

Occorre infine ricordare che UFO è l’acronimo di Unidentified Flying Object, traducibile in oggetto volante non identificato. Quindi è una definizione che si utilizza a livello militare e istituzionale per catalogare appunto un oggetto volante del quale non si è ancora definita la natura. Ma non è detto che si tratti per forza di alieni.

