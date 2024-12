Hitler e Mussolini: il nuovo libro del solito Vespa, tra argomenti triti e ritriti e sviolinate a chi governa

Vediamo di cosa parla il nuovo libro di Bruno Vespa Hitler e Mussolini – L’idillio fatale che sconvolse il mondo.

Tra le tradizioni che non possono mancare a Natale, ma di cui faremmo volentieri a meno, non può mancare il nuovo libro di Bruno Vespa. Il quale, come ogni anno ormai da tempo immemore, in queste settimane sta facendo il proverbiale “giro delle 7 Chiese” per promuoverlo in ogni dove. Non solo nei programmi che si occupano di politica, storia o di attualità, ma anche in quelli meno consoni, di intrattenimento. Quasi si trattasse di una marchetta obbligatoria. Si intitola “Hitler e Mussolini – L’idillio fatale che sconvolse il mondo (e il ruolo centrale dell’Italia nella nuova Europa)“

Vediamo di cosa parla.

Hitler e Mussolini, di cosa parla il nuovo libro di Bruno Vespa

Il nuovo libro di Bruno Vespa si chiama Hitler e Mussolini – L’idillio fatale che sconvolse il mondo (e il ruolo centrale dell’Italia nella nuova Europa), e tratta appunto della sfera pubblica e privata dei due dittatori del secolo scorso.

Si va dal rispetto di Mussolini per gli ebrei fino al tragico cambio di rotta dopo l’alleanza con Hitler, passando per l’ammirazione di quest’ultimo per il primo tanto da trovarlo un modello, fino alla vita sentimentale di entrambe. Col primo che era un donnaiolo, ma che la sera poi tornava sempre a casa (perché la famiglia è sacra); e il secondo che era più gentile nel corteggiamento, ma poi nel privato era un pervertito (si parla anche dell’infatuazione per la nipote minorenne, fino al tragico epilogo per lei.

Argomenti che, chi ha un po’ di passione per la storia e per gli aneddoti sui personaggi del ‘900, già conosce bene.

Infine, come per ogni libro di Vespa, si passa all’attualità, con l’immancabile sviolinata ai governanti di turno. Perso l’amore di una vita, Silvio Berlusconi, il decano abruzzese del giornalismo ora fa gli occhi dolci a Giorgia Meloni. Parlando di maggioranza solida e stabile e del ruolo centrale che avrebbe l’Italia oggi in Europa. Trovando nell’articolo recente di Politico un’ottima sponda (sebbene, come già spiegato, non si tratti realmente di elogi).

Insomma, il nuovo libro di Bruno Vespa non aggiunge nulla al panorama letterario italiano. Come quasi sempre accade. Ma sarà collezionato da chi ha già le altre opere, per effetto della compulsiva smania da collezionismo di cui soffrono in tanti. Ben venga comunque se si tratta di libri.

A proposito? Sapevi della leggenda che vuole Bruno Vespa essere un figlio segreto di Benito Mussolini?

