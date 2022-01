Squid Game 2 si farà: le prime indiscrezioni su trama e uscita

Introduzione

Squid Game 2 si farà. Del resto, il finale della prima stagione ha lasciato intendere che un sequel ci sarebbe sicuramente stato.

Ma non solo quello. Anche e soprattutto il grande successo della prima stagione. Quest’ultima ha debuttato su Netflix il 17 settembre 2021, con recensioni entusiasmanti e il record di telespettatori mai registrato per una serie televisiva. Raccogliendo, come riporta Hall of series, 1,65 miliardi di ore di visione nei primi 28 giorni dello show.

L’ideato Hwang Dong-hyuk ha lavorato sul progetto per oltre dieci anni, utilizzando anche un importante cast di attori sudcoreani, come Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Jung Hoyeon e Oh Yeong-su.

La trama riguardava un gioco voluto da miliardari annoiati e sadici basato su 456 concorrenti che devono affrontare 6 prove che mettono a rischio la loro vita. Persone che hanno seri problemi economici e vi partecipano inconsapevoli di ciò. Alla fine, la ricompensa in denaro per l’unico sopravvissuto sarà molto alta.

Non mancheranno colpi di scena, fino alla fine. La maschera dei guardiani del gioco ha già ispirato delle manifestazioni, come accaduto per altre serie o film (ne ho parlato qui).

Ma vediamo quale dovrebbe essere la trama di Squid game 2 e quando uscirà.

Squid game 2 trama

Partiamo col dire che, probabilmente, siamo dinanzi ad una serie che avrà diverse stagioni. Infatti, il co-CEO e chief content officer di Netflix, Ted Sarandos, ha confermato la prossima seconda stagione nel corso di una intervista sui guadagni del quarto trimestre 2021 di della piattaforma ormai leader dello streaming. Ma aggiungendo che “L’universo di ‘Squid Game’ è appena iniziato”.

Certo, occorrerà anche vedere se il livello col tempo si abbasserà, come accade sovente. Sebbene debba ammettere che nel caso di Gomorra, dopo la seconda stagione a mio avviso inferiore alla prima, il livello si è di nuovo alzato con la terza e soprattutto la quarta, che reputo la migliore. Mentre la quinta ha spinto un po’ sull’inverosimile (qui ho parlato dell’ipotesi Gomorra 6).

Ma torniamo alla trama di Squid Game 2. Ovviamente, il tutto è ancora blindato. Volendosi però basare su come è finita la prima stagione, molto probabilmente la seconda potrebbe seguire l’indagine di Jun-ho, che ha scelto di non prendere più l’aereo per raggiungere la figlia ma di indagare sugli organizzatori del folle gioco per porne fine.

Probabilmente anche Squid game manterrà la maggior parte dei dettagli sotto silenzio fino alla sua uscita. Proprio come accaduto con la prima stagione.

Squid game 2 quando uscirà

Anche qui, ovviamente, siamo sul campo delle ipotesi più vaghe. Se la lavorazione inizierà a breve e durerà tutto il corso del 2022, e forse prima parte del 2023, potrebbe uscire nella seconda metà del 2023.

Difficile che la lavorazione sarà la stessa della prima stagione, durata oltre una decade. Visto che ora una base solida su cui lavorare c’è. Inoltre, ci sono anche le ragioni commerciali che bussano, visto che solitamente tra una prima e una seconda stagione non può passare troppo tempo. Al fine di battere il ferro finché è calco e occorre sfruttare la spinta del successo della prima stagione.

A volte però, è proprio questa fretta che finisce per creare prodotti inferiori. La lavorazione lunga e certosina su Squid Game si è vista tutta.

