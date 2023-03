Tonino O’ Scienziato: il Masaniello che anticipò Striscia e Grillo

Al secolo Antonio Andreone, nel 1969 fondò Telepopolo, visibile solo a Soccavo. Ripercorriamo vita e battaglie di Tonino o’ scienziato

Allora non c’era internet, quindi non c’erano i Social, dove basta un video di pochi secondi per raggiungere milioni di persone. Mentre le Tv private iniziavano a fare capolino, ma lui ne aveva già fondata una da un pezzo. Anticipando anche il giornalismo spettacolarizzato di inchiesta, vedi Striscia la notizia o Le Iene. Parlo di Tonino o’ scienziato.

Questo personaggio, ancora in vita (il 23 marzo prossimo compie 76 anni), è stato dunque antesignano di molte cose. Anche dell’anti-politica, oggi incarnanta da Beppe Grillo su tutti.

Con il suo italiano incerto e il suo dialetto napoletano verace e popolare, ha denunciato molte storture di Napoli soprattutto negli anni ’80 ed inizio ’90. Concentrandosi soprattutto sul suo quartiere di residenza: Soccavo. Dando molto spazio ai problemi dei terremotati, che dopo anni dal sisma ancora vivevano in situazioni igienico-sanitarie precarie.

Ma non solo. Tonino o’ scienziato ha anticipato le tematiche ambientali, al motto “Vulimm o verde!” (dateci il verde), reclamando cioè più spazi verdi in città. Impiantando anche un albero in un video. E denunciando in generale le ruberie dei governi locali e nazionali.

Di recente ha aperto anche dei profili Social, ultimo TikTok, dove ha caricato diversi video di sue vecchie battaglie. E non manca ancora di dispensare veementi invettive contro i personaggi televisivi di oggi, vedi Barbara D’Urso.

Tonino o’ scienziato chi è

In rete non è facile reperire una biografia completa su di lui. Su Partenopeo, un utente riporta un articolo di Giornalettismo purtroppo non più raggiungibile. All’anagrafe Antonio Andreone, nel 1969 fondò Telepopolo, visibile solo nel quartiere napoletano di Soccavo. Praticamente la prima emittente televisiva privata in Italia.

Si legge poi che Andreone negli anni settanta acquistò tutte le frequenze televisive della Campania a un prezzo irrisorio, diventando il padrone dell’etere napoletano. Ma non divenne mai miliardario, dato che la maggior parte dei proprietari delle TV di Napoli ha trasmesso i propri programmi senza riconoscergli alcun diritto.

Negli anni, Tonino O’ Scienziato sembra aver reagito a questi soprusi in ogni modo, sia per vie legali, sia telepredicando nella mitica trasmissione Hyde Park, voce ‘e popolo. Dove i telespettatori telefonavano ad un numero a pagamento con prefisso 144 e sfogavano i propri problemi. Sebbene non mancassero critiche ed offese.

Tonino O’Scienziato una volta ha anche raccontato la sua verità su Maurizio Costanzo, da lui incontrato per la prima volta nel 1978 negli studi di Canale 21 (emittente televisiva napoletana ancora in vita e oggi tra le più importanti del panorama partenopeo).

Non solo: Tonino si autodefinisce scopritore del conduttore da poco scomparso, che all’epoca conduceva su Canale 21 la trasmissione Attenzione, al fianco di Enza Sampò. Programma che, come riporta il sito della stessa emittente, andò in onda nella stagione 1982-83 la domenica sera alle 22.30. Addirittura Andreone sostiene di aver “rotto la testa” a Costanzo.

I due si sarebbero incontrati qualche anno dopo, quando fu ospite nella sua storica trasmissione “Maurizio Costanzo show“, nel 1990, proprio perché quest’ultimo dava spazio anche ai personaggi emergenti pittoreschi. Qui però Tonino O’ scienziato diede sfoggiò delle sue doti di sanguigno oratore, attaccando il conduttore accusandolo di aver causato il fallimento di Achille Lauro.

Inoltre, inscenò un duello dialettale con Vittorio Sgarbi, fino ad andare su tutte le furie quando il padrone di casa tentò di farlo tacere. Abbandonando il palcoscenico, uscendo di scena con un memorabile “Moglie, andiamocene!“. Rivolgendosi alla consorte presente tra il pubblico. Non mancando fino ad anni più recenti di scagliare altri improperi contro Costanzo.

Dalla seconda metà anni ’90 la sua stella si eclissò, anche per l’esplosione delle tv commerciali e di programmi che facevano ciò che lui già aveva fatto da oltre un decennio. Fino a quando nella seconda metà anni 2000, il sito Trashopolis, curato da Ciro Ascione (da me qui intervistato), non riportò il personaggio in auge. Come fece per un altro mito di Napoli: il Veggente Gennaro D’auria.

Su Trashopolis , ma anche su Youtube, è possibile trovare molti video d’epoca del Masaniello dei nostri tempi. Un’ottima lezione di giornalismo d’inchiesta.

Tonino o’ scienziato e la teoria sul bradisismo di Pozzuoli

In uno dei suoi programmi, Terremoto panico e paura, Tonino o’ scienziato lancia una teoria alquanto originale sul pesante bradisismo che colpì Pozzuoli nel 1984. Fenomeno ancora oggi attivo, ma che si può estendere a tutti i terremoti in generale.

In pratica, egli sostiene che la causa del sisma era da individuare nella chiusura delle fontane del Chiatamone, che dispensavano acqua sulfurea (la cosiddetta acqua ‘e mummera) nel centro storico di Napoli. Queste fontane erano state sacrificate nei primi anni 80 per fare spazio a un albergo di lusso, in parte di proprietà dell’ex Presidente della Repubblica Giovanni Leone.

Per spiegare la sua teoria, Tonino O’ Scienziato paragona la crosta terrestre al motore di una macchina: la pressione dell’acqua che scorreva sotto le viscere della terra, non trovando più una valvola di sfogo nelle fontane del Chiatamone, si era riversata dalle parti di Pozzuoli. Provocando così il bradisismo.

Egli quindi incita i governanti a dare sfogo alle “sorgenti sorgive“, come quelle di Castellammare di stabia, così da dare sfogo al gas nel sottosuolo.

Una teoria tutto sommato interessante e che potrebbe essere approfondita dai geologi anche per altri casi. Ecco il video:

Tonino o’ scienziato oggi

Come detto, oggi Tonino o’ scienziato è un arzillo settantenne che non ha perso la sua verve. Presente sui Social, non manca ancora di lanciare invettive contro politici e personaggi televisivi.

