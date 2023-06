Siria nuovo fronte di guerra tra Usa e Russia: tensione sui jet

Sotto l’amministrazione Biden, gli Stati Uniti sono tornati fomentatori di guerre in giro per il Mondo. Peggio ancora che con Bush, quando, perlomeno, si concentrarono soprattutto in Medioriente, dopo “l’attentato” dell’11 settembre.

D’altronde, questo pericolo lo abbiamo segnalato in tempi non sospetti, mentre i media mainstream dipingevano l’arzillo vecchietto democratico come un dispensatore di pace.

Dopo lo scontro con la Russia in Ucraina e quello con la Cina a Taiwan, arriva un nuovo fronte, proprio in Medioriente. Continente di fatto esistente solo geopoliticamente, visto che geograficamente si trova tra Asia e Africa. E chissà che un domani gli sceicchi non decidono, dall’alto del potere dei petroldollari, di farlo ufficializzare come sesto continente.

Infatti, in Siria, paese logorato da 10 anni di guerra conclusosi con un nulla di fatto, visto che è semidistrutto mentre Assad è ancora lì, sale la tensione sempre tra Usa e Russia. Complici i jet nei cieli che continuano a sfiorare lo scontro. Ma l’ultima mossa militare di Washington non lascia presagire nulla di buono.

Sale la tensione tra Usa e Russia in Siria

Già lo scorso aprile, tra Usa e Russia si è sfiorata la guerra nei cieli della Siria. Come riportato allora da ADNKronos, un video pubblicato dal comando centrale americano mostra un caccia russo Su-35 che effettua un’intercettazione classificata come “non sicura e poco professionale” di un caccia F-16 statunitense all’inizio del mese.

Nei giorni successivi un secondo video mostra un caccia russo che viola lo spazio aereo della coalizione e si avvicina a un aereo statunitense in pochi secondi. Contattati dai funzionari americani, i russi ”hanno risposto, ma non riconosciuto l’incidente”.

Stando a quanto riferisce il colonnello americano Joe Buccino, quella russa sarebbe una provocazione. Dall’inizio di marzo i jet russi hanno violato i protocolli di de escalation per 85 volte, ha detto Buccino, anche volando troppo vicino alle basi della coalizione. In 26 occasioni i jet russi hanno sorvolato le posizioni degli Stati Uniti e della coalizione in Siria.

Sono circa 900 i militari americani in servizio in Sira nell’ambito della campagna internazionale contro lo Stato Islamico (Isis). Stato islamico che, è sempre un bene ricordare, hanno contribuito a creare gli stessi statunitensi nella speranza di abbattere il regime di Assad. Ma poi la cosa gli è sfuggita di mano…

Usa e Russia a un passo dalla guerra in Siria

Come riporta LaRepubblica, c’è una mossa che lascia intendere che tra i due paesi sta salendo ulteriormente la tensione: gli Stati Uniti hanno deciso di dotarsi in Siria di F22 Raptor, jet molto più sofisticati di quelli usati fino ad ora.

Il problema è che in Siria non ci sono solo russi e americani, ma anche altri attori interessati alla zona poiché confinanti, come Turchia e Iran. Attenzione poi anche a Israele. Ovviamente, la Cina non resterebbe a guardare.

Insomma, per i già disperati siriani potrebbe riaccendersi un inferno molto peggiore.

Ricevi le notizie direttamente sulla tua mail (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto Inserisci indirizzo e-mail *

– / 5 Grazie per aver votato!