Qualità dell’aria: Italia tra le peggiori in Europa

Com’è la qualità dell’aria in Italia? Anche su questo siamo tra i peggiori in Europa.

A riportare in auge la domanda il fatto che in questi giorni hanno fatto il giro del mondo le immagini di una New York spettrale, il cui cielo ha assunto un colore giallastro, visto solo in uno dei tanti film apocalittici hollywoodiani.

E le persone sono state costrette a indossare nuovamente le mascherine (più che durante il Covid, visto che gli americani sono stati alquanto riluttanti nel farlo), complice la migrazione delle tossine e delle polveri sottili, derivanti dagli incendi della vicina Canada. Le quali hanno reso New York, temporaneamente, una delle città più inquinate al mondo.

Il Canada sta bruciando pesantemente: dall’inizio di giugno sono ben 8 milioni gli acri di terreno andati a fuoco. E ciò ha portato una concentrazione di PM 2,5 nell’aria di New York a un livello 10 volte superiore rispetto a quello presente nella guida stabilita dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Ma torniamo all’Italia: come stiamo messi in termini di qualità dell’aria? Purtroppo non bene.

😷 Dati sul Livello della qualità dell’aria in Italia

Come riporta Pronto bolletta, secondo l’ultimo rapporto della Europe’s air quality status dell’AEA (Agenzia europea dell’ambiente), alla maggior parte del Paese è stato affidato il colore arancione all’interno della mappa degli inquinanti atmosferici.

In molte zone sia i livelli di PM 2,5 che quelli di PM 10 (insieme di particelle solide e liquide sospese in aria ambiente) superano i limiti stabiliti dall’Unione Europea.

😰 Qual è la zona dell’Italia messa peggio per la qualità dell’aria?

La pianura Padana risulta essere la zona con la presenza maggiore di particolato, ovvero un’insieme di sostanze microscopiche e altamente inquinanti. Questo perché l’intensità delle attività antropiche che vengono praticate favoriscono le elevate emissioni, che vanno ad accumularsi facilmente per le condizioni meteorologiche della zona geografica.

Non a caso, proprio la qualità dell’aria è stata tra le principali indiziate della diffusione molto evidente della Pandemia Covid-19 tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

🌍 Qualità dell’aria: come sta messa l’Europa?

I 34 paesi europei analizzati hanno riportato livelli di ozono e biossido di azoto superiori ai livelli indicativi.

Nel mondo, i livelli più preoccupanti si registrano in Medioriente. Sebbene dubitiamo che paesi sovrappopolati come Cina e India se la cavino meglio.

Tornando all’Europa, nel vecchio continente si continuano ad osservare livelli di inquinanti atmosferici superiori agli standard dell’UE. Infatti tutti i paesi dichiaranti hanno registrato concentrazioni di PM 10 al di sopra del livello guida annuale dell’OMS di 15 µg/m3.

Ricevi news senza censure su Telegram

– / 5 Grazie per aver votato!