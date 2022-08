Pd, da Speranza a Crisanti passando per Lopalco: punta sui dittatori sanitari

Ferragosto di fuoco lo scorso per il Partito democratico. Ma non tanto per la calura estiva, quanto per la scelta dei candidati nelle liste. Tutti cercano un posto al sole, a maggior ragione in questa tornata elettorale, visto che sarà la prima con il dimezzamento del numero dei parlamentari. Dunque, le scelte si fanno ancora più delicate.

Il Pd ha deciso di candidare alcuni tra i protagonisti della campagna vaccinale. Non Bassetti però, che comunque si offre come futuro Ministro della salute. E non dubitiamo che possa farcela, visto l’andazzo.

Ecco chi ha candidato il Pd. Nomi inquietanti per quanti hanno lottato per non vaccinarsi.

Pd dove candida Speranza, Crisanti e Lo Palco

Il Pd ha deciso di candidare Roberto Speranza, Andrea Crisanti e Pier Luigi Lopalco. Volti noti per quanti hanno seguito i vari talk show televisivi riguardo la gestione della Pandemia. Dai lockdown ai vaccini.

Roberto Speranza dove è candidato

Partiamo da Roberto Speranza, Ministro della salute che ha eseguito egregiamente il suo compito senza colpo ferire. Come riporta Salerno Today, arà candidato nel listino bloccato Campania 01 (Napoli) per il Senato in quota Liberi e Uguali. Una scelta che di certo non farà piacere al Governatore De Luca, spesso critico verso Speranza al punto da chiederne anche le dimissioni e che sperava di collocare il figlio in quella posizione pregiatissima.

Ma Speranza andava premiato e, probabilmente, salvaguardato in vista di una possibile conferma in quel ruolo.

Andrea Crisanti dove è candidato

Come riporta Libero, Andrea Crisanti, microbiologo professore all’Università di Padova, correrà come capolista nella circoscrizione Europa. Una candidatura che non è sfuggita al leader della Lega Matteo Salvini, il quale su Twitter si è concesso un post sibillino:

Il televirologo Crisanti candidato col Pd. Credo che ora si capiscano tante cose

con il verbo “credo” preceduto dall’hashtag a contrassegnare lo slogan della campagna elettorale della Lega.

Pier Luigi Lopalco dove è candidato

Il tris del Pd viene calato da Pier Luigi Lopalco, tra i candidati indicati da Articolo Uno Puglia.

Pensateci bene quando andrete a votare, se rientrate tra quanti sono stati costretti a vaccinarsi, minacciato di perdere il lavoro, il reddito di cittadinanza o lo stipendio. O sono stati esclusi dalla vita sociale non avendo ottenuto il Green pass.

