Covid-19, Crisanti ammette: muoiono di più i vaccinati fragili che i No Vax

Andrea Crisanti e il rischio Covid-19 per i vaccinati fragili

Il Covid-19 sta facendo di nuovo parlare di sé per l’impennata dei contagi, complici da un lato le varianti recenti più velocemente trasmissibili e dall’altro il quasi annullamento di tutte le restrizioni sociali. Volano anche stracci tra i vari virologi, dalle le diverse opinioni sul da farsi e sul futuro.

Spesso una voce fuori dal coro è stata quella di Andrea Crisanti, il quale, come riporta Libero, nella trasmissione curata e condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio, In Onda su La7, ha ammesso: “Non muoiono i non vaccinati, ma i vaccinati fragili“. Il professore ha poi aggiunto: “le misure di restrizione e distanziamento sono venute meno, anche grazie al vaccino che ha dimostrato tutta la sua efficacia“.

Il microbiologo ha affermato che è impensabile fermare un virus il cui indice di trasmissione è intorno al 15, ma occorre proteggere i fragili. Dunque, conclude Crisanti: “occorre spiegare ai fragili che devono continuare ad indossare le mascherine…“.

Ennesima conferma che la vaccinazione non è stata la panacea contro il Covid-19. Come conferma anche questo report in Gran Bretagna.

Ma Sileri insiste sulla quarta dose…

Fa orecchie da mercante Pier Paolo Sileri, sottosegretario alla Salute, anch’egli sovente ospite in Tv, molto più del Ministro Speranza:

Dobbiamo insistere sulle quarte dosi, che oggi sono insufficienti e avranno comunque pochissimo effetto sui contagi di oggi, ma influiranno sulla ondata in autunno

E poi parla del nuovo vaccino:

Ma noi siamo in ritardo perché è passata la comunicazione che arriverà il vaccino nuovo, e quindi la quarta dose sembra inutile. Invece no, devi farla subito – invita ancora Sileri -. Poi se arriverà il vaccino ad agosto, ben venga

Insomma, tutto lascia intendere che sentiremo ancora parlare di Covid-19 e vaccini a lungo...

Ricevi via mail le news che i Tg non riportano (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto