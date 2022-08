Mulini storici in Italia, dove si trovano? Le tappe imperdibili

I mulini ci rimandano a paesaggi olandesi, magari circondati da splendidi tulipani. Anche il nostro paese però non manca di averne. Ma dove si trovano i mulini storici in Italia?

Un tempo fondamentali per la produzione di grano, in modalità green economy poi soppiantata dalla rivoluzione industriale, motore del consumismo di massa. Oggi rimandano soprattutto a paesaggi poetici di un tempo che fu. A vento o ad acqua che siano.

Vediamo dove si trovano i mulini storici in Italia.

Dove si trovano mulini storici a vento in Italia

Come riporta Il Giornale, un esempio importante di mulini a vento in Italia sono le saline di Trapani e Paceco. Finiti anche sul barattolo dedicato ai luoghi italiani di Nutella. Si trovano in Sicilia, nella punta a nord-ovest dell’isola.

Un altro esemplare lo troviamo sempre nella splendida isola sicula, più precisamente a Marsala, dove si trova il Mulino di Infersa.

In Toscana, precisamente a Orbetello, c’è lo storico Mulino spagnolo risalente al Quattrocento e unico sopravvissuto di nove unità totali.

Mulini storici ad acqua in Italia dove si trovano

Un primo esempio è il Mulinetto della Croda, situato lungo la Strada del Prosecco (località Refrontolo) tra le colline di Conegliano e Valdobbiadene. Costruito durante il XVII secolo, è sia ancora in funzione che visitabile.

Sempre in Toscana troviamo il Mulino di Rovezzano, in provincia di Firenze. Risale al IX secolo, ed ora una residenza privata.

In Umbria abbiamo quello di Rasiglia, un piccolo e affascinante borgo medievale tipico umbro, nei pressi di Foligno (provincia di Perugia).

Un altro mulino storico ad acqua è quello di Zoratto, a Codroipo (Udine). Tuttavia, si distingue dagli altri poiché, anziché essere utile per lavorare grano e cereali, serve per la lavorazione dello stoccafisso. Restando sempre nella provincia di Udine, a Reana del Rojale, ce ne sono diversi, tra cui uno funzionante.

Chiudiamo con il mulino ad acqua di Morigerati (in provincia di Salerno, ne ho parlato qui) e quello di Borghetto sul Mincio (provincia di Verona), la Bruges italiana (ne ho parlato qui). Il primo situato in piena natura, il secondo in un borgo medioevale piacevole da girare.

