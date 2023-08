Mortal Kombat: dal Papa a Biden, 33 VIP si sfidano grazie a IA

Ecco quali personaggi propone questa curiosa versione di Mortal Kombat, che vede contro vari Vip grazie all’IA.

L’Intelligenza artificiale (IA) sta aprendo orizzonti nuovi, inesplorati per questo fanno paura. Basti vedere quanto sta già accadendo al mondo del lavoro e dal punto di vista della creatività. I Vip di ogni settore – politici, attori, cantanti, perfino il Papa – vengono messi alla berlina in tutti i modi. Ultimo esempio la versione di Mortal Kombat apparsa sul forum Reddit con oltre 30 personaggi famosi che si sfidano proprio come nel famoso videogame.

Avevamo già sorriso con la versione di Barbie fatta con i politici nostrani, ma questo Mortal Kombat Vip basato sull’IA accontenta davvero tutti i gusti. Ecco chi troviamo al posto dei personaggi originali apparsi per la prima volta nel 1992.

Mortal Kombat Vip: Papa Francesco, Putin e Beyoncé si scontrano grazie all’IA

Come riporta La scimmia pensa, ci ritroviamo davvero una miriade di Vip, che accontentano un po’ tutti. Non mancano capi di stato blasonati come Joe Biden, Donald Trump, Vladimir Putin, Kim Jong Un o Angela Merkel. O stelle dello sport come Lebron James o Cristiano Ronaldo. Ed ancora, attori di film d’azione come Jackie Chan, The Rock, Tom Cruise o Keanu Reeves.

Abbiamo poi stelle delle quali non si è mai accettata la dipartita, come Elvis o Marylin Monroe. E personaggi religiosi che forse faranno storcere il naso ai credenti, come Papa Francesco e Maria Teresa di Calcutta. Non mancano personaggi della storia, come Gandhi, Washington o Oppenheimer. Biden viene inoltre proposto in più versioni.

Ricordiamo infine che il prossimo 19 settembre sarà disponibile su PC , PS5, Xbox Series X |S e Nintendo Switch Mortal Kombat 1, nuovo titolo dell’amatissima saga picchiaduro.

Nel video seguente è possibile vederli tutti. Tu quali scegli?

