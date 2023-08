UPAS non va in ferie: anticipazioni 14-25 agosto

Vediamo quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per i giorni che vanno dal 14 al 25 agosto. La soap non va in ferie.

Con l’arrivo di Ferragosto, i fan di Un posto al sole che restano in città si preoccupano del fatto che le avventure della loro soap preferita si fermino, lasciandoli così in sospeso per almeno 2 settimane. Mentre chi parte teme il contrario, e cioè che le storie vadano avanti col rischio di perdersele. In queste anticipazioni di Un posto al sole daremo una buona notizia per entrambi.

Infatti, UPAS proseguirà anche nella seconda metà di agosto, non lasciando quindi da soli i fan. Tuttavia, non scontentando neppure chi parte.

Ecco le anticipazioni di Un posto al sole dal 14 al 25 agosto.

Anticipazioni di Un posto al sole dal 14 al 25 agosto

Come riporta Tv, sorrisi e canzoni, infatti, le puntate di Un posto al sole dal 14 al 25 agosto saranno un riepilogo delle tante storie vissute di recente. Quelle che hanno emozionato, commosso, fatto sorridere o riflettere i telespettatori. Protagonista di questa summer edition della soap partenopea sarà uno dei personaggi più amati: Raffaele (Patrizio Rispo) che darà il via a ogni puntata con una breve presentazione e narrerà le vicende come voce “fuori campo“.

Si partirà con le vicende giudiziarie del processo Valsano, fino al tragico epilogo di Susanna (lunedì 14 e mercoledì 16 agosto), per poi passare ai tormenti sentimentali di Bufalotto Sensbile (venerdì 18 agosto) che coinvolgono anche il vigile Sasà e gli zii Mariella e Guido. Poi si parlerà del ritorno di Luca De Santis, dall’incarico di primario fino al suo trasferimento alla “Terrazza”, il che rinfocolerà la vecchia fiamma mai totalmente spentasi con Giulia Poggi.

Vedremo anche il complicato intreccio tra Viola, Damiano, Eugenio e Rosa, che come visto la settimana scorsa stava coinvolgendo tragicamente i loro rispettivi figli. Non può mancare poi il triangolo amoroso che ha tenuto banco per mesi le puntate di Upas, e lo farà sicuramente anche alla fine dell’estate: Marina-Roberto-Lara.

Chiuderà la versione estiva di Un posto al sole un affettuoso ricordo della coppia Otello e Teresa.

Il 15 agosto tuttavia la soap non sarà trasmessa per fare spazio a una gara di atletica.

