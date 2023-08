UPAS, anticipazioni 7-11 agosto: Damiano ed Eduardo allo scontro, Marina a un passo dalla verità

Ecco le anticipazioni di Un posto al sole per la prossima settimana, che va dal 7 all’11 agosto. Protagonisti Marina-Lara e Damiano-Eduardo.

Come ormai di consueto, eccoci alle anticipazioni di Un posto al sole dal 7 all’11 agosto. Le quali rivedranno come protagonista dopo un paio di settimane di maggiore marginalità, Marina Giordano alle prese con lo smascheramento di Lara. Ma non solo.

Se la scorsa settimana abbiamo visto grazie a un flashback perché Eduardo e Damiano non sono più amici, nelle prossime settimane li vedremo giungere allo scontro finale.

Ma ecco le anticipazioni di Un posto al sole dal 7 all’11 agosto.

Anticipazioni di Un posto al sole dal 7 all’11 agosto: Eduardo e Damiano allo scontro finale

Come racconta Tv, sorrisi e canzoni, Damiano verrà a sapere che probabilmente Manuel possiede una pistola, informato dal magistrato Eugenio Nicotera. Quest’utimo è riuscito a sapere la verità insieme alla moglie Viola da Antonio, particolarmente pensieroso negli ultimi tempi. Preso dalla rabbia, Damiano arriverà allo scontro finale con Eduardo. Il che potrebbe portare a drammatiche scelte.

UPAS, anticipazioni dal 7 all’11 agosto: Marina a un passo dalla verità su Tommy

Marina continua nel suo tentativo di smascherare il fatto che il piccolo Tommy non sia figlio di Lara. Il battesimo del piccolo gli offre una grande opportunità, soprattutto i preparativi che si tengono a Palazzo Palladini. Lara però è ormai certa della strategia di Marina, ef escogita una controffensiva. Inoltre, un imprevisto rischia di mandare tutto a monte per la Giordano.

Un posto al sole, anticipazioni 7-11 agosto: Mariella rischia di smascherare Castrese

Mariella, come noto, difficilmente riesce a mantenere un segreto. E, di fatti, rischia anche di far emergere quello del nipote Castrese. Riuscira comunque a chiarirsi con Sasà ma, come le farà notare Guido, per un problema risolto ce n’è subito un altro da affrontare. Insomma, vedremo ancora dei simpatici teatrini da questo allegro quartetto, il che servirà anche per spezzare le altre dinamiche.

Ricevi le anticipazioni di Un posto al sole direttamente sulla tua email (controlla anche in Spam o altre cartelle)

Lascia questo campo vuoto Indirizzo email *

5,0 / 5 Grazie per aver votato!