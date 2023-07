UPAS, anticipazioni 31 luglio-4 agosto: Rossella soffre per Nunzio, la storia di Damiano ed Eduardo

Vediamo quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana entrante, che va dal 31 luglio al 4 agosto. Tourbillon di emozioni.

Come di consueto, scopriamo le anticipazioni di Un posto al sole per la prossima settimana che vedrà anche l’ingresso di agosto. Quindi, le puntate che vanno dal 31 luglio al 4 agosto.

Sarà una settimana ricca di emozioni, come vedremo, che vedrà coinvolti diversi triangoli amorosi: Giulia-Luca-Renato, Marina-Roberto-Lara, Nunzio-Rossella-Ada, Samuel-Speranza-Micaela. Ma scopriremo anche come evolverà il rapporto tra Sasà e Castrese e i contrasti tra Alberto e Clara.

Dunque, vediamo le anticipazioni di Un posto al sole dal 31 luglio al 4 agosto.

Anticipazioni Un posto al sole 31 luglio-4 agosto: Rossella soffre in silenzio per Nunzio

Da diversi mesi, il personaggio di Rossella è costantemente in pena. Prima la perdita dell’adorata nonna, poi i contrasti con il compagno Riccardo, seguiti dalle incomprensioni col nuovo primario Luca De Santis, fino ai sentimenti repressi per Nunzio.

Come riporta Tv sorrisi e canzoni, Rossella sta infatti soffrendo per il fatto che, a parte un paio di baci, non può iniziare una relazione con Nunzio, suo confidente amico. E non ha preso bene il fatto che lo chef del Caffè Vulcano abbia intrapreso una relazione con la collega Ada. A ciò occorre aggiungere i nuovi contrasti con il compagno Riccardo, che nel frattempo ha ottenuto una promozione da De Santis. Non presa bene neanche da Ornella.

UPAS, anticipazioni dal 31 al 4 agosto: Giulia sempre più vicina a Luca

Cresce sempre più l’intesa tra Giulia e Luca, complice anche la convivenza. Il primario sta provando sempre più ad avvicinarsi alla donna, la quale però sta ancora ponendo delle barricate e non riesce a lasciarsi andare. Tuttavia, sembra ormai cedere al primario. Una situazione che non piace a Renato, sempre più insofferente, e forse salvato solo dalla partenza per la Sicilia, che dovrebbe aiutarlo a dimenticare la situazione.

Un posto al sole, anticipazioni dal 31 al 4 agosto: scopriremo cosa ha allontanato Eduardo e Damiano

Nelle prossime puntate, vedremo Eduardo sempre più convinto di voler cambiare vita, spronato dalla freddezza di Clara, per la quale prova dei forti sentimenti, comunque ricambiati. Intanto però, il suo amico d’infanzia, passato dall’altro lato della barricata, Damiano, ripensa alla loro vecchia amicizia e perché a un certo punto si è interrotta. Un flashback che ci dirà di più sui due.

Il battesimo di Tommaso, i dubbi di Samuel, Castrese mortificato dal padre

Infine, vedremo le preparazioni per il battesimo di Tommaso, con Marina che non vuole mollare la presa per la scoperta della verità. Samuel è sempre più conteso tra l’irruenza di Micaela e la pacatezza di Speranza. Castrese vorrebbe fare coming out per godersi la storia con Sasà, ma gli atteggiamenti omofobi del padre lo frenano.

Infine, Viola ed Eugenio sono preoccupati dell’atteggiamento pensieroso del figlio Antonio, turbato da quanto successo con Manuel, prima della partenza per Maratea. Alberto e Clara sempre più distanti.

Ricevi le anticipazioni di Un posto al sole direttamente sulla tua email (controlla anche in Spam o altre cartelle)

Lascia questo campo vuoto Indirizzo email *

– / 5 Grazie per aver votato!