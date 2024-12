Monkey 47 arriva a Napoli: il quartiere Chiaia diventa una URBAN JUNGLE

Monkey 47 nella sua tappa di Napoli offre agli ospiti un’esperienza sensoriale unica. Ecco dove si trova, giorni e orari.

Con la propria identità distintiva capace di fondere tradizione, innovazione e perché no, anche un pizzico di eccentricità, Monkey 47 offre agli ospiti un’esperienza sensoriale unica, che affonda le sue radici nella mistica Foresta Nera, spingendosi altresì oltre i confini del gusto.

Orbene, Monkey 47 fa tappa a Napoli con un pop-up che immerge i visitatori in un viaggio nel gusto e nello stile. Precisamente, nel quartiere Chiaia, il salotto della città più bella del mondo, precisamente in Via Carlo Poerio 108.

Questa imperdibile esperienza sensoriale è già in pieno svolgimento e sarà possibile viverla fino al 26 gennaio 2025.

Come funziona il pop-up di Monkey 47 a Napoli

Il pop-up immerge in una jungla di sapori, ma anche dal punto di vista estetico, visto che sono molti i riferimenti floristici all’ammaliante Foresta nera.

Il vero fulcro dell’iniziativa sono però gli approfondimenti e le curiosità legate al mondo del gin e alle botaniche. Da segnalare poi un’autentica chicca: i visitatori potranno acquistare, oltre alla bottiglia di Monkey 47 Dry Gin, anche la Distiller’s Cut 2024. Di cosa si tratta? Della release tanto attesa in limited edition che aggiunge ogni anno un nuovo ingrediente alle sue botaniche, arrivando quest’anno al 48esimo. L’edizione di quest’anno è anche acquistabile online sulla piattaforma di Tannico.

Altra chicca poi è la secret room che si cela all’interno dell’Antiquario. Dove i visitatori potranno vivere una Wunderbar Adventure, ovvero un’esperienza immersiva tra sapori, profumi e racconti che celebrano l’arte della mixology e l’essenza delle botaniche firmate Monkey 47.

Per accedere alla Secret Room basterà acquistare una bottiglia al pop-up di via Poerio o dopo aver bevuto un signature cocktail nei seguenti locali partner:

Flanagans’(in via Carlo Poerio 13); Riot (Via Michele Kerbaker 19); Vernissage (via Vincenzo Bellini 34).

L’iniziativa si impreziosisce poi della Partnership con il famoso bar L’Antiquario, autentico punto di riferimento mondiale per tutti gli amanti degli spirits, che si fregia di essere presente da ormai 3 anni nella classifica global dei TOP 50 Best Bars. Un singolare connubio teutonico-partenopeo che prenderà vita nella splendida cornice offerta dal cuore pulsante di una città sempre più attrattiva per i turisti.

Dove si trova il pop-up di Monkey 47 a Napoli: l’indirizzo

Come detto, il pop-up di Monkey 47 nella sua tappa di Napoli è situato in via Carlo Poerio n. 108. Ecco l’indirizzo su Maps:

Monkey 47 a Napoli: giorni e orari

L’iniziativa è partita lo scorso 29 novembre e sarà attiva fino al 26 gennaio 2025. Questi invece gli orari: dalle 16:00 alle 22:00.

Chiuso il 25 e 26 dicembre e dal 31 dicembre 2024 fino al 6 gennaio 2025.

Questi i recapiti per eventuali info aggiuntive:

