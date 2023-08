Miniso: cosa vende e prezzi del marchio che promuove allegria

Il centro commerciale Campania, sito in Marcianise, non si lascia mai sfuggire i brand del momento. E così, di recente, dopo il fenomeno irlandese Primark, arriva un altro marcio, seppur cinese: MINISO.

Si tratta di un Lifestyle Brand Internazionale, che offre un’ampia gamma di accessori per la casa, per l’ufficio, cosmetici e snack. Nato in Cina nel 2013, è arrivato in Italia nel 2022, sebbene i suoi prodotti fossero già disponibili sul sito ufficiale e su famose piattaforme e-commerce come Aliexpress o Amazon.

Vediamo Miniso cosa vende e quali sono i prezzi.

MINISO cosa vende

MINISO si rivolge a grandi e piccoli, sebbene soprattutto ai bambini e agli adolescenti. Molto amati sono soprattutto i peluche, dalle dimensioni più varie, specie quelli raffiguranti pinguini e maialini. Ma non mancano personaggi dei classici Disney.

MINISO punta forte anche alla brand experience all’interno del punto vendita, curando molto le decorazioni, l’allestimento, la musica e gli eventi. In questo modo, il cliente entra in un mondo che va oltre il semplice negozio. Inoltre, è sempre foriero di lanci di nuovi prodotti, nuove collezioni e nuove licenze. Insomma, un marchio vivo, che in fondo propone un life style allegro.

Per quanto concerne la categoria dei prodotti, ad oggi è la seguente:

Peluches & Toys

Blind Boxes

Collaborazioni con altri famosi brand (Disney, Coca Cola, ecc.)

Cancelleria

Digital Beauty

Lifestyle

Home

Travel

Dunque, ce n’è per tutti i gusti e non va pensato solo come uno store destinato ai bambini. Anche chi cerca accessori per la casa, da indossare o per i propri viaggi, potrà trovare al suo interno pane per i propri denti.

Quanto costano i prodotti Miniso: i prezzi

Per quanto riguarda i prezzi, va da sé che trattandosi di prodotti particolari ed esclusivi, tenda a venderli con qualche euro in più rispetto a quelli ordinari. Ma comunque si tratta di una piccola differenza. Infatti, come ogni marchio cinese che si rispetti, anche Miniso tende a offrire il miglior rapporto qualità-prezzo possibile.

Per esempio:

un set da 3 di flaconcini da viaggio costa 3 euro (magari in un negozio di detersivi lo si trova a 1.50 o 2 euro);

il peluche di un maialino alto 14 cm 12,99 euro;

una Borsa Porta Pranzo Buzz Lightyear – Toy Story (31L x 12W x 24H cm) €12,99. Quindi non parliamo di grandi differenze.

Per farsi un’idea sui prezzi dei prodotti Miniso ci si può orientare sul sito ufficiale, anche per acquistare ovviamente (la spedizione è gratuita sopra i 40 euro).

Dove si trovano i negozi Miniso

Sul sito è possibile trovare la mappa che dice dove si trovano i negozi Miniso. La troverete nel link seguente. Basta digitare il nome della vostra città o il CAP.

