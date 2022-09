Primark apre in Campania: come candidarsi e profili richiesti

Continuano le buone notizie riguardo il lavoro per i campani. Dopo l’annuncio delle aperture del Parco divertimenti Ludo & Felix (qui maggiori info) e dell’Ikea danese JYSK (potete saperne di più qui), in Campania apre la sua prima sede anche Primark.

Di seguito vediamo meglio chi è Primark, dove apre Primark in Campania, quali sono i profili richiesti e come candidarsi.

Primark chi è

Come riporta Wikipedia, Primark è una multinazionale irlandese specializzata nella vendita di abbigliamento, ma anche di altri prodotti. Collegata all’Associated British Foods. E’ presente soprattutto in Europa: in Irlanda, casa madre, opera sotto il marchio Penney, mentre gli altri paesi sono Austria, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti d’America, Slovenia e IlItalia.

Il primo negozio è stato aperto nel 1969 a Dublino, mentre il primo store estero, se così si può dire, è stato aperto a Belfast due anni dopo. Nella confinante Irlanda del Nord.

L’espansione nel vecchio continente si è avuta però con decisione con il Nuovo Millennio, espandendosi dapprima nel resto della Gran Bretagna (anche grazie all’acquisto della catena Littlewoods) e poi nei paesi succitati. Tante le sedi ad oggi in Spagna, ben 46, ma diverse anche nel nostro Paese: ad oggi 11.

Primark cosa vende?

Da Primark è possibile trovare i seguenti prodotti, afferenti a diverse categorie merceologiche:

abbigliamento

cosmetici

articoli di elettronica

cancelleria

articoli per la casa

Dove apre Primark in Campania

Primark aprirà nel Centro Commerciale Campania, a Marcianise, in provincia di Caserta. E dovrebbe arrivare entro Natale 2022. Pronta quindi a cogliere la frenesia consumistica dovuta ai regali natalizi.

Il Campania, oltretutto, è sempre foriero di novità, pronto a cogliere le tendenze del momento. Ospita altresì eventi live.

Primark in Italia vanta già 11 sedi e dà lavoro a 3mila persone.

Primark: profili richiesti e requisiti

Riguardo i profili che Primark sta ricercando per la nuova sede campana, sono i seguenti:

Addetti alle Vendite

Addetti al Visual Merchandising

Addetti al Cash Office

Addetti al Magazzino part-time

Questi invece i requisiti:

Preferibile precedente esperienza in ambito fashion/retail/GDO/servizio al cliente

Disponibilità part-time flessibile tutti i giorni della settimana.

Per il Part Time 18 ore: è richiesta disponibilità prevalentemente nel weekend

Per il Part Time 20 ore: è richiesta disponibilità su turni dal Lunedì alla Domenica

Per il Job on call: è richiesta disponibilità su turni dal Lunedì alla Domenica (contrattolo per gli Under 23 anni o Over 55 anni)

Come candidarsi per Primark

Per la sede di Marcianise in apertura, è possibile candidarsi a questo link.

Ricordiamo comunque che lo stesso link va bene anche per le altre sedi: basta infatti scegliere una parola chiave e la regione o città di riferimento.

