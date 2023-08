UPAS, anticipazioni 28 agosto-1 settembre: malore per Marina, chi sostituirà Raffaele?

Vediamo quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per le puntate dal 28 agosto al 1° settembre. Riprenderanno le dinamiche note.

Dopo 2 settimane di stop complici le ferie estive, torna UPAS e con esso le nostre anticipazioni di Un posto al sole, per la settimana che va dal 28 agosto al primo settembre. Durante lo stop è andato in onda un riepilogo delle dinamiche che più hanno coinvolto gli spettatori.

Abbiamo lasciato Marina e Roberto alle prese con l’ennesima crisi, mentre Lara gongola. Ma anche Damiano mettere a rischio la sua professione. Mariella e Guido si barcamenano nelle dinamiche sentimentali del nipote e del collega. Mentre si è riaccesa la fiamma tra Giulia e Luca, con Renato che sorprendentemente ne soffre. Rossella è presa da Nunzio ed è sempre poco convinta dei ravvedimenti di Riccardo.

E’ proprio da queste ed altre storie che riprende Un posto al sole. Del quale di seguito diamo come detto le anticipazioni.

Anticipazioni di Un posto al sole dal 28 agosto al 1° settembre

Aiutati dall’attendibilissimo Tv, sorrisi e canzoni, vediamo quali sono le anticipazioni di UPAS per questa settimana di rientro dalle vacanze (almeno per la soap). Marina e Si inizia proprio dal triangolo Roberto-Lara-Marina: mentre Ferri è in vacanza con Lara e Tommy, Marina si prepara per l’imminente trasferimento nella sua villa.

Tuttavia, subirà un malore, e le sue precarie condizioni di salute, anziché riavvicinarla con l’imprenditore navale, finiranno per allontanarla ulteriormente. E capirà di essere molto sola. Lara invece cerca di approfittarne per un ulteriore avvicinamento con Roberto.

Damiano, tormentato da quanto accaduto al figlio e dal maldestro tentativo di vendetta finito tragicamente, avvicina Eugenio per cercare di carpire qualche informazioni in più sulle indagini della procura. Potrebbe essere un nuovo modo per mettere a rischio la propria professione, sfruttando quelle informazioni delicate per scopo personale.

La copertura a Eduardo di Rosa rischia di mettere in crisi la sua lunga amicizia con Clara, ma anche il lavoro a palazzo Palladini.

Giulia cerca di capire definitivamente la sua posizione rispetto a Luca, mentre Renato, di ritorno dalle vacanze, a sua volta cerca di capire quale sia la situazione tra i due. Nel frattempo, Michele invita Luca a confessare della sua malattia alla donna, anche perché si verifica un nuovo episodio di amnesia.

UPAS, anticipazioni 28 agosto-primo settembre

Proseguendo con le anticipazioni, vedremo finalmente Ornella e Raffele prendersi una vacanza: raggiungeranno Patrizio a Barcellona. Ma Raffaele deve anche trovare un sostituto all’altezza in portineria: arriverà un nuovo personaggio?

Riccardo spiazza Rossella di ritorno dalla vacanza a Lisbona, mentre tra Mariella e Serena potrebbe di nuovo scoppiare la guerra.

