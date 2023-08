Cavalieri dello zodiaco, chi è più forte dei 5? La sorpresa

Chi è il più forte tra i Cavalieri dello zodiaco? In tanti, da bambini (ma anche da adolescenti e adulti) , ci poniamo questa domanda, accendendo diatribe con i nostri amici. Perché in fondo ciascuno ha il suo preferito e risponde come cuore comanda, senza troppa obiettività.

Di seguito cerchiamo di ritrovare quell’obiettività, facendo un bilanciamento di tutte le loro caratteristiche: tra forza, armatura, poteri, equilibrio pscologico, ecc. Soffermandoci però solo sui 5 protagonisti dell’anime, altrimenti poi la questione si dilungherebbe troppo, diventando eccessivamente complessa. Già le Top 5, in tutti i campi, lo sono di proprio.

La storia de I cavalieri dello zodiaco

Prima di vedere chi è il più forte tra i cavalieri dello zodiaco, però è giusto riepilogare un po’ quella che è la storia de I cavalieri dello zodiaco. Come ricorda Wikipedia, si tratta di una serie televisiva anime tratta dal manga Saint Seiya – I Cavalieri dello zodiaco di Masami Kurumada, prodotta dalla Toei Animation dal 1986 al 1989 per un totale di 114 episodi (sebbene inizialmente ne fossero previsti 52).

Essi coprivano la prima e la seconda parte del manga (Sanctuary e Poseidon) e una saga intermedia (Asgard, sebbene fosse stata creata proprio per la versione animata, visto il grande successo) mentre la terza parte del fumetto originale (Hades) è stata trasportata in animazione molto dopo (2002-2008), per un totale di 31 episodi.

Non mancano, come capita quasi sempre, delle divergenze tra la serie animata e l’anime originale. Ma è stata comunque un grande successo, esportato in molti paesi al di fuori del Giappone e doppiato in varie lingue.

Straordinaria la trasposizione della coppia Shingō Araki-Michi Himeno (la stessa di Lady Oscar), ma il successo è stato anche aiutato dal grande merchandising intorno alla serie (giocattoli, accessori per la scuola, t-shirt, ecc.) ancora oggi in vendita.

Chi è più forte tra I cavalieri dello zodiaco

Approfondiamo i pregi e i difetti dei 5 Cavalieri dello zodiaco e decretiamo un vincitore, in ordine decrescente.

⚪ Pegasus

Sorprenderà vedere proprio il protagonista Seiya di Pegasus al quinto posto. Ha sicuramente il pregio di avere un’armatura più resistente delle altre (anche se si frantuma pure spesso). Inoltre è abbastanza scaltro, capace di espandere il suo cosmo seppur in partenza ridotto e di essere dotato di una velocità d’esecuzione notevole.

Tuttavia, è carente in termini di potenza, efficacia dei colpi, numero di mosse conosciute e tecniche di combattimento. Resta il leader perché è il più caparbio e incarna lo spirito di sacrificio tipico di un eroe. Ma sono caratteristiche impostate per renderlo il protagonista.

📿 Andromeda

Shun di Andromeda potrebbe stare tranquillamente al primo posto. Non a caso Hades lo sceglierà per reincarnarsi. Pur avendo un cosmo non molto grande, possiede una gran mole di tecniche e una tipologia variegata di mosse, sia quelle difensive che offensive. Formidabile poi la catena, dotata di numerose qualità e poteri. La catena è altresì un essere senziente, dimostrando di avere una personalità propria e di tirarlo fuori dai guai più di una volta.

Dunque, tante caratteristiche importanti. E allora perché non è il cavaliere più forte? Per la sua natura: mite, docile, tranquillo. Che non gli consente di sfruttare appieno le sue potenzialità. Andromeda oggi sarebbe adeguato ai tempi politically correct, considerato da molti il primo super eroe gay della storia dei cartoni animati, complice anche la mitica armatura rosa e dai metodi aggraziati. Che non lo rendono proprio pauroso agli occhi degli avversari.

🦢 Cristal

Si posiziona a metà strada Hyoga di Cygnus, Cristal il cigno. Siamo di fronte a un altro caso di “vorrei ma non posso”. Sul campo di battaglia è un avversario temibile e un alleato formidabile, grazie soprattutto alle sue energie fredde che produce pericoloso gelo e ghiaccio. Cristal è dotato di un cosmo enorme e di un parco mosse vasto e devastante, capace non solo di sconfiggere l’avversario, ma anche di demolirlo in più e più modi. Sa eseguire con maestria tutte le tecniche del suo cosmo, ma ne inventa pure una (L’Anello di Ghiaccio) e impara, solo dopo una volta averla vista, il Sacro Aquarius, la massima espressione di potenza del suo cosmo. Ma oltre ai poteri sa anche sconfiggere avversari con i soli calci e pugni.

Tutto molto bello. E allora, anche lui, perché non è il primo? Semplice. Perché è fondamentalmente depresso, perennemente coperto da un velo di tristezza, pensando sempre alla madre che giace tra i ghiacci, che va ogni tanto a trovare. Il peggio è che, per cercare di mascherare questo disagio interiore, spesso compie gesti arroganti pericolosi, che mettono in serio pericolo la sua esistenza. Lo stesso Aquarius gli suggerisce di darsi una svegliata, per poi rinchiuderlo in una teca di ghiaccio. Insomma, per usare una citazione cinematografica: “talento sprecato!“

🔥 Phoenix

Siamo di fronte al personaggio più amato di tutti, per il suo fascino da “bello e dannato“: Ikki di Phoenix (come noto, fratello di Andromeda). Il secondo posto se lo merita tutto: affronta gli avversari più forti della serie, uscendosene sempre e comunque a testa alta. Phoenix si mette in mostra in molte occasioni. Per esempio, limitiamoci al prendere in esame la corsa alle Dodici Case, se è vero da un lato che sia tra i 5 il meno attivo, affrontando il minor numero di avversari, dall’altro è anche vero che affronta uno dei più forti: Virgo, cavaliere d’oro che per gli appassionati resta tra i più forti.

Ha obiettivamente pochissime tecniche, così come poche abilità di combattimento ed è pure tremendamente lento nell’esecuzione di certi colpi, anche semplici calci e pugni. Ma, d’altro canto, tra i cinque protagonisti è anche quello è quello più resistente, più forte fisicamente, quello dalle tecniche più potenti e con la capienza di cosmo più vasta, per non dire sconfinata. Non a caso, il suo elemento è il fuoco. Infine, la sua armatura è in grado di ripararsi da sola e diventare più forte e resistente ogni volta che viene distrutta (il nome Fenice non è un caso).

A chiudere il cerchio è un bel caratteraccio, che lo rende talvolta ribelle e inaffidabile, ma pronto quando serve. Insomma, un mix di caratteristiche anche estremamente contrastanti tra loro, quasi ad annullarsi a vicenda. Sebbene prevalgano gli aspetti positivi. Tuttavia, non merita il primo posto proprio per il suo carattere poco equilibrato, cosa che invece vedremo essere il principale punto di forza del cavaliere dello zodiaco al primo posto.

🐉 Sirio

The winner is… Shiryu di Dragon, il dragone di smeraldo, il colore della sua meravigliosa armatura. Perché Sirio è primo? Perché ha tutti i punti di forza degli altri quattro, ma nessuno dei loro punti deboli. No ha né troppe tecniche, né troppo poche: combina conoscenza di molte mosse, velocità di esecuzione, forza. Ha un vasto cosmo, che non usa spesso. E’ calmo, pacato, paziente e saggio, non perde la calma anche quando diventa cieco.

Sirio è dunque il più bilanciato fra tutti i cavalieri dello zodiaco, cosa che lo rende il più forte, riuscendo dove altri falliscono.

Qual è invece per te il cavaliere dello zodiaco più forte? Rispondi al sondaggio sottostante.

