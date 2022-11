Aliexpress, come ottenere un rimborso in pochi passi

Come chiedere il rimborso su Aliexpress per un prodotto danneggiato? O se non corrisponde alla descrizione? Come ottenere un rimborso su Aliexpress per un pacco non arrivato?

Aliexpress può essere considerata la “Amazon cinese“. Lanciata nel 2010, la piattaforma funge da vetrina per i venditori cinesi o quanti siano disposti ad avviare un negozio in Cina purché aprano almeno una sede fisica lì. Fa parte dell’universo Alibaba, colosso che offre anche servizi finanziari, ecc.

Oltre a primeggiare, ovviamente, in Cina, Aliexpress risulta essere il sito web di e-commerce più visitato in Russia e il 10º sito più popolare in Brasile.

Il servizio è migliorato molto negli anni e garantisce dei buoni prodotti a prezzi competitivi. Il tutto, essendo però disposti ad attendere fino a 60 giorni per la consegna del pacco, proprio perché fa leva sull’abbattimento dei costi di spedizione per offrire prezzi vantaggiosi. Tuttavia, l’attesa media è di molto inferiore, mediamente intorno ai 20 giorni.

Può però accadere che il pacco non arrivi o il prodotto ricevuto sia danneggiato o non corrisponda alla descrizione sul sito. Di seguito vediamo come ottenere un rimborso su Aliexpress.

Come ottenere rimborso su Aliexpress per prodotto danneggiato o non corrispondente alla descrizione

Per quanto i prodotti su Aliexpress siano descritti abbastanza bene (sebbene la traduzione spesso sia meccanica e quindi i termini non siano proprio giusti), con diverse foto e recensioni di altri clienti, può capitare che il prodotto che arrivi a casa non sia corrispondente a quello dell’annuncio sulla piattaforma. O che arrivi danneggiato.

In realtà, Aliexpress cura molto l’imballaggio, soprattutto quando il prodotto sia delicato. Tuttavia, può succedere, poiché il tragitto è lungo (soprattutto nella stessa Cina passa da un ufficio all’altro essendo il paese grande quanto un continente) e i pacchi non vengono certo trattati con i guanti.

Ecco dunque come ottenere da Aliexpress un rimborso per un prodotto danneggiato o non corrispondente alla descrizione.

Il primo passaggio, ovviamente, è quello di entrare nel proprio account, che ha il simbolo dell’omino in basso a destra della schermata.

All’interno dell’account vedremo l’elenco dei prodotti acquistati, tra quelli in transito e quelli già ricevuti. Dovremo selezionare quello che non ci aggrada e pigiare su Apri controversia.

Qui dovremo cliccare su Seleziona per scegliere il tipo di problema:

Articolo consegnato in tutto o in parte Articolo non consegnato

In questo caso, dovremo cliccare sulla prima opzione. Dovremo poi selezionare il motivo per il quale il prodotto non ci aggrada, così come selezionare l’importo che richiediamo e come vogliamo riceverlo.

Zoommando la parte relativa al metodo di rimborso, pigiando su Modalità di rimborso, potremo scegliere se ottenere l’importo tramite bonus da utilizzare per i prossimi acquisti o riceverlo direttamente sul metodo utilizzato per il pagamento.

La prima opzione ci consentirà di ottenere il rimborso subito e conviene quando utilizziamo spesso Aliexpress. Il secondo potrebbe invece impiegare alcuni giorni e può essere conveniente quando quell’importo può servirci per altro.

Occorre comunque sapere che alcuni venditori richiedono la restituzionel de prodotto per erogare il rimborso. Altri invece no.

Come ottenere su Aliexpress rimborso per pacco non arrivato

I passaggi per ottenere il rimborso per un pacco non arrivato su Aliexpress sono molto simili a quelli visti in precedenza. Quindi bisogna andare in account, selezionare il prodotto non ricevuto e poi la voce Apri controversia.

Tuttavia, in questo caso, dovremo cliccare sulla seconda opzione Articolo non consegnato.

Occorre però sapere che per ottenere questo rimborso bisogna attendere che passi la data ultima riportata per la consegna. Aliexpress dà 10 giorni dal pagamento del prodotto al venditore per spedirlo altrimenti rimborsa la cifra pagata. Dopo la spedizione, concede 60 giorni per consegnare il prodotto. Quindi serve un po’ di pazienza, ma generalmente Aliexpress soddisfa sempre le richieste dei clienti.

Non è poi escluso che riceviate il prodotto anche dopo diverso tempo e pur avendo ottenuto il rimborso.

In questo articolo, invece, abbiamo visto come ottenere il rimborso per un pacco non arrivato su Shein.

Ricevi news senza censure su Telegram