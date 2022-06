Medico sospeso per aver prescritto analisi prima del vaccino Covid

La storia del Dottor Barbaro sospeso da Ordine per analisi pre-vaccino

Ci risiamo. Un altro caso di un medico sospeso dall’Ordine solo per il fatto di essere scrupoloso. Questa volta è toccato al dottor Giuseppe Barbaro, cardiologo presso il Policlinico Umberto I, sospeso per 6 mesi per aver prescritto esami diagnostici ai propri pazienti prima di sottoporli alla vaccinazione contro il Covid-19.

Dunque, un eccesso di coscienza e di zelo. O, forse, semplicemente, ha fatto ciò che tutti i medici avrebbero dovuto fare: consigliare analisi ai propri pazienti per scongiurare potenziali pericoli rispetto alla vaccinazione. Che di problemi ne ha causati molti.

Dottor Giuseppe Barbaro chi è

Come riporta Byoblu, l’accusa sarebbe arrivata da un medico vaccinatore della ASL Roma 2, che si sarebbe confrontato con diversi pazienti in cura dal dott. Barbaro che avrebbero presentato regolare documento di esenzione vaccinale.

Giuseppe Barbaro è un cardiologo di 64 anni, specializzato anche in medicina interna e dirigente medico presso l’ospedale policlinico Umberto I di Roma.

I precedenti

Sono tanti i precedenti simili. Oltre alla sospensione di centinaia di professionisti che hanno deciso di non sottoporsi al trattamento sanitario, ricordiamo anche il caso di Gerardo Torre, medico di Pagani in provincia di Salerno, che aveva prestato assistenza domiciliare ad oltre 3.000 pazienti che aveva in cura (ne abbiamo parlato qui).

O del dott. Andrea Stramezzi, anche egli sospeso dall’Ordine dei medici di Milano con l’accusa di aver violato il protocollo della tachipirina e vigile attesa. Peraltro acclarato come pericoloso, del quale nessuno pagherà. Anzi, a pagare è stato chi ha cercato di evitarlo ai suoi pazienti. Ma l’Italia, si sa, è un paese al contrario.