Quasi 8mila bambini con Sindrome infiammatoria multisistemica: sospetti sul vaccino

Introduzione

Sarebbero quasi 8mila i bambini affetti da MIS-C, acronimo con il quale si indica la Sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini.

Il tutto, in concomitanza con le iniezioni di vaccino Covid-19 proprio nei bambini. Il CDC – Centers for Disease Control and Prevention – riferisce che quasi 7.880 bambini sono stati ricoverati in ospedale da questo disturbo grave e mortale e il numero in tutto il mondo sta crescendo.

L’OMS, ovviamente, esclude le responsabilità del vaccino ed attribuisce questo all’infezione da Covid-19. Eppure, tutti questi sintomi si allineano perfettamente con gli effetti collaterali elencati da Pfizer (è possibile leggerli qui)

La sindrome MIS-C colpisce prevalentemente il cuore, i polmoni, i reni, il cervello, la pelle, gli occhi o gli organi gastrointestinali. Inoltre, può avere anche gravi ripercussioni a livello neurologico, provocando gravi disturbi.

Analizziamo meglio i dati del CDC.

Sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini: è causa del vaccino Covid-19?

Come riportato sul sito ufficiale del CDC, da metà maggio 2020, CDC ha monitorato casi clinici di sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini (MIS-C), una condizione rara ma grave associata a COVID-19.

CDC sta lavorando per saperne di più sul motivo per cui alcuni bambini e adolescenti sviluppano MIS-C dopo aver avuto COVID-19 o contatti con qualcuno con COVID-19, mentre altri no. I dati in questa pagina sono segnalati volontariamente al CDC dal dipartimento sanitario di ciascuna giurisdizione.

CDC incoraggia tutte le giurisdizioni a segnalare le informazioni più complete e accurate che rappresentano al meglio i dati disponibili nella loro giurisdizione.

Dall’inizio della segnalazione nel 2020, 55 giurisdizioni statunitensi (tra cui 50 stati, New York City, Porto Rico, Guam, Isole Vergini americane e Washington, DC) hanno segnalato almeno un caso MIS-C al CDC. A causa del numero limitato di pazienti segnalati in alcune giurisdizioni, questo rapporto include intervalli di casi anziché conteggi esatti dei casi delle singole giurisdizioni per proteggere la privacy dei pazienti e delle loro famiglie.

Numero di casi MIS-C inclusi: 8.209. Il grafico mostra il numero medio mobile a 7 giorni di casi COVID-19 e casi MIS-C con data di insorgenza tra il 19 febbraio 2020 e il 9 aprile 2022.

L’area in grigio sul lato destro della figura rappresenta le ultime 6 settimane di dati, per le quali la segnalazione dei casi MIS-C è ancora incompleta. Il numero effettivo di casi di MIS-C durante questo periodo è probabilmente maggiore e si prevede che questi numeri aumenteranno man mano che verranno incorporati casi clinici aggiuntivi.

La scala per l’asse Y differisce sui lati sinistro e destro della figura. L’asse Y sinistro indica il numero di casi MIS-C giornalieri medi di 7 giorni in unità di 5; l’asse Y di destra indica il numero di casi di COVID-19 medi giornalieri su 7 giorni in unità di 100.000. Per proteggere la privacy del paziente e garantire la stabilità dei dati, i dati vengono soppressi quando la media mobile su 7 giorni è <1.

Il CDC sta monitorando da vicino le caratteristiche dei pazienti con MIS-C per razza ed etnia, sesso ed età. Ad oggi, la maggior parte dei pazienti con MIS-C era di razza/etnia ispanica/latina o nera non ispanica. Anche le popolazioni ispaniche / latine e nere non ispaniche sono colpite in modo sproporzionato da COVID-19 in generale.

Sono necessari ulteriori studi su MIS-C per capire perché alcuni gruppi razziali o etnici possono essere colpiti in modo sproporzionato e per comprendere i fattori di rischio di questa malattia.

MIS-C può verificarsi settimane dopo il COVID-19 e anche se il bambino o la famiglia non sapevano che il bambino aveva il COVID-19. Il CDC e i partner statali monitoreranno ulteriori casi e adatteranno le raccomandazioni MIS-C secondo necessità.

Gli investigatori del CDC stanno valutando i casi segnalati di MIS-C e gli esiti sanitari associati per cercare di saperne di più sui fattori di rischio specifici per MIS-C, sulla progressione della malattia nei bambini e negli adolescenti e su come identificare meglio MIS-C e distinguerlo da simili malattie.

Conclusioni

Dunque, come nel caso degli Under 40, non si hanno certezze sulle reali cause di morti e patologie. Ma parlarne ed avere dubbi resta comunque molto importante. Eppure, accendendo la Tv o leggendo i giornali principali, non se ne fa alcun accenno.

Ricevi via mail le news sul Covid-19 che i Tg non riportano (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto