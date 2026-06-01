Me contro Te: l’impero immobiliare della coppia amata dai bambini

Vediamo i Me contro Te quanto guadagnano e dove stanno investendo in immobili, costruendo un autentico Impero.

I “Me contro Te” sono da anni un affiatatissimo duo di successo su Youtube, costituito da Luigi Calagna (in arte Luì) e Sofia Scalia (in arte Sofì). Nati in provincia di Palermo, costituiscono anche una coppia nella vita, ironizzando spesso anche sul loro prossimo matrimonio.

Sono oggetto anche di una simpatica parodia da parte di Fiorello e Bigio, i quali scimmiottano l’attivissimo merchandising dei due, costituito da gadget, accessori, corredo scolastico, film, libri, spettacoli dal vivo, ecc. Chiamandosi “Ma senza Se“.

Il loro canale Youtube vanta ad oggi oltre 7 milioni di iscritti e viaggia verso i 4 mila video. Bene anche su TikTok, dove tocca i 3 milioni e mezzo di iscritti, mentre su Instagram superano il milione e mezzo.

Un merchandising che, a quanto si legge, la coppia ha saputo ben investire nel settore immobiliare in quel di Milano. Un po’ come fatto da Luciana Littizzetto a Torino.

Quanto guadagnano i Me contro Te?

Partiamo dalle basi. Come racconta Fanpage, che a sua volta ha attinto da Affari e Maranza, la coppia di youtuber ha una società: la Me Contro Te Srl. La quale ha chiuso l’ultimo bilancio con ricavi di circa 6 milioni di euro e utili netti superiori ai 2 milioni.

Occorre dire che i due sono ormai presenti in piazza da diversi anni e dunque non sono di certo un fenomeno del momento che sta cercando di “spremere il limone” finché dura, per poi diventare una delle tante meteore viste sul web. Anzi, si può parlare di autentico modello per i creator che vogliono fare delle proprie passioni e attitudini una professione e fonte di guadagno.

Gli investimenti immobiliari dei Me contro Te

Lungimiranza non solo artistica però a quanto pare. Infatti, i Me contro Te posseggono 37 immobili nella sola Milano, per un valore complessivo che tocca i 17 milioni di euro.

Scrive FanPage

I 13 appartamenti e le relative pertinenze sono tutti collocati in palazzi di nuova costruzione, distribuiti tra i quartieri più prestigiosi: CityLife, Porta Garibaldi, Como fino al moderno distretto di Gae Aulenti.

Oltretutto, CityLife, Porta Garibaldi e Gae Aulenti rappresentano i distretti con il maggior potenziale di rivalutazione nel medio-lungo periodo, aree dove il mattone mantiene stabilmente il proprio valore anche in periodi di incertezza economica.

Comunque, non siamo dinanzi a uno scandalo, ma, semplicemente, alla voglia di reinvestire i propri introiti in altri settori lontani dal proprio. Qui abbiamo parlato dell’impero di Luciano Ligabue.

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