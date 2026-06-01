Almerigo Grilz: chi era il grande cronista di guerra dimenticato

Ripercorriamo la storia di Almerigo Grilz, fotoreporter e militante dell’MSI morto durante un servizio in Mozambico.

Il 19 maggio 1987 moriva Almerigo Grilz, dirigente triestino del Movimento sociale italiano, nonché giornalista. Specializzatosi come inviato di guerra. E proprio in un teatro di guerra, il Mozambico, trovò la morte.

Primo giornalista di guerra italiano, dopo la Seconda guerra mondiale, a morire “sul campo”. Ne avete letto o sentito da qualche parte sui media mainstream? Ovviamente no. Perché Grilz era missino, e per questo non meritevole di citazione da parte degli intellettualoidi di sinistra (post-comunisti e post-socialisti) e della borghesia alla guida dei principali media italiani. Come accaduto del resto per altri esponenti della destra italiana o comunque anti-sistema. Ricordo ad esempio anche il grande Leo Longanesi, mentre Montanelli fu apprezzato in vecchiaia per il suo anti-berlusconismo.

Per fortuna, non tutti lo hanno dimenticato:

Trieste , la sua città natale, gli ha intitolato una strada;

, la sua città natale, gli ha intitolato una strada; l’amministrazione provinciale di Pordenone gli ha dedicato la sala stampa della sede dell’ente locale;

gli ha dedicato la sala stampa della sede dell’ente locale; il suo nome è inciso sul monumento che Reporters sans frontières ha dedicato in Normandia a tutti i giornalisti caduti in guerra;

“L’albero di Almerigo”, documentario uscito nel 2002 e girato da Gian Micalessin ;

; gli è stata dedicata una puntata monografica di Terra!, settimanale del Tg5, curato e condotto da Toni Capuozzo , andata in onda su Canale 5 nella seconda serata di domenica 20 maggio 2007 ;

, andata in onda su Canale 5 nella seconda serata di domenica ; nel 2025 gli è stato dedicato un film dall’attore e regista Giulio Base: Albatross.

Ripercorriamo la vita del coraggioso cronista di guerra Almerigo Grilz.

Chi era Almerigo Grilz

Almerigo Grilz è stato un militante di destra. Come riporta Wikipedia, n gioventù è stato un dirigente del Fronte della Gioventù (FdG) prima e del Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale, nonché consigliere comunale a Trieste.

Nel 1977 diventa dapprima capo del FdG triestino, poi vicesegretario nazionale per volontà dell’allora segretario Gianfranco Fini. Nello stesso anno si iscrive all’Albo dei giornalisti come pubblicista e collabora con il quindicinale del FdG «Dissenso».

Alterna, fin da giovanissimo, la militanza politica con quella per il “mestiere” dell’inviato, sempre freelance, nelle zone “calde” del pianeta. Fonda per questo alla fine degli anni ’70 il “Centro Nazionale Audiovisivi“, partendo da alcuni suoi servizi girati durante il conflitto in Libano tra i cristiano-maroniti.

Nel 1978, chiamato alle armi per il servizio militare di leva, è assegnato al 59º Battaglione Meccanizzato “Calabria“, inquadrato nella Brigata meccanizzata “Isonzo“, di stanza a Cividale del Friuli e poco dopo si laurea in giurisprudenza.

I documentari di Almerigo Grilz

A partire dagli anni ’80 però, forse sentendo sempre meno suo quel Movimento sociale italiano la cui fiamma ideologica si spegneva sempre più (per poi farlo definitivamente con la morte di Almirante), Grilz decide di dedicarsi totalmente alla sua passione per il giornalismo. Cosa che oggi non farebbe nessuno, dato che tutti intraprendono il percorso opposto: lasciano la poco redditizia carriera giornalistica optando per le comode poltrone della politica.

Almerigo Grilz divenne testimone di tutti i fronti di guerra dalla fine degli anni settanta alla morte: dall’Afghanistan in lotta contro l’Armata Rossa all’invasione israeliana del Libano e il conflitto tra Drusi e maroniti a Beirut, dalle guerriglie etiopiche contro Menghistu al conflitto in Mozambico.

Alle corrispondenze scritte unì dapprima foto e poi video, divenendo un apprezzato fotoreporter freelance.

Con Gian Micalessin e Fausto Biloslavo, con i quali condivideva la militanza nel Fronte della Gioventù, Grilz fondò nel 1983 l’agenzia giornalistica «Albatross Press Agency», che produsse servizi (scritti, fotografati e filmati) da gran parte delle aree del mondo interessate da fenomeni bellici, di guerriglia o rivoluzionari. L’agenzia vendette molti servizi a grandi emittenti televisive internazionali, in particolare anglosassoni.

In Italia i reportage di «Albatros» vennero pubblicati sia su riviste specializzate, come «Rivista italiana difesa», sia su periodici di larga tiratura come «Panorama» e furono mandati in onda dal Tg1.

Nel 1984 documentò il conflitto in Cambogia tra i guerriglieri di Pol Pot e l’esercito ufficiale appoggiato dai vietnamiti. Raccontò, al confine tra Birmania e Thailandia, la guerra tra la minoranza etnica Karen e le truppe di Rangoon.

Le sue immagini fecero il giro del mondo e vennero acquistate anche dalla CBS (Stati Uniti), da France 3 e dall’NBC (Stati Uniti). Successivamente questi grandi network gli commissionarono servizi in altre parti del mondo. Per la NBC Grilz seguì la guerriglia comunista filippina e le cruciali elezioni del 1986, che portarono alla caduta del presidente uscente Ferdinando Marcos e alla vittoria delle opposizioni, capitanate da Corazón Aquino.

Almerigo Grilz come è morto?

Il 19 maggio 1987, in Mozambico, nella provincia di Sofala, mentre con una cinepresa stava documentando una cruenta battaglia fra i miliziani anticomunisti della RENAMO, finanziati dal Sudafrica segregazionista, e i fedeli al governo in carica, cadde colpito da un “proiettile vagante“. I suoi resti furono sepolti nei pressi del luogo dove trovò la morte.

La morte di Grilz fu ricordata per la televisione dal Tg1 per bocca del conduttore Paolo Frajese; per la carta stampata da Renato Farina, per il settimanale «Il Sabato», e da Ettore Mo, inviato nei “luoghi impossibili” per il «Corriere della Sera».

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