Domenica In, si conclude l’edizione più brutta di sempre

Oggi, 31 maggio 2026, si conclude Domenica In, la storica trasmissione in onda di domenica su Raiuno nel primo pomeriggio. Condotta da oltre un trentennio, seppur con alcuni anni di pausa quindi non ininterrottamente, da Mara Venier. La quale si è meritata da tempo l’appellativo di “signora della domenica“.
Di edizioni noiose, scadenti e brutte di Domenica In ce ne sono state. Un contenitore partito negli anni ’80 per intrattenere le famiglie in una fascia alquanto complicata per il palinsesto giacché non attrattiva come quella serale o del tardo pomeriggio, in gergo anglosassone definita “Early Afternoon“. Alla luce poi del fatto che ricade nella stessa fascia delle partite di calcio del campionato italiano di Serie A.
Inoltre, a partire dagli anni ’90, è pure aumentata la concorrenza. Si pensi alla contro risposta di Mediaset, Buona domenica, con il circo guidato da Maurizio Costanzo, che raggiunse alti picchi di ascolto contando su volti come Paola Barale, Fiorello, Massimo Lopez, Claudio Lippi, ecc. Poi è arrivato Amici di Maria De Filippi.
Ma anche concorrenza interna, come Quelli del calcio su Raitre, che negli anni curati e condotti da Fabio Fazio era un autentico varietà. Buoni anche i primi anni con Fabio Fazio.
L’edizione inguardabile di Domenica In 2025-26
Ma dopo questo breve cronistoria sulla trasmissione, veniamo all’edizione di oggi. La conduttrice veneziana inizia il programma con lunghe e noiose interviste ai soliti personaggi del mondo dello spettacolo, argomenti triti e ritriti.
Poi c’è l’approfondimento sull’attualità del giornalista Paolo Cerno, il quale, essendo il direttore de Il Giornale, quotidiano dal chiaro taglio politico, va anche contro le normative sulla par condicio.
Arriva poi Teo Mammuccari, che si atteggia a Piero Chiambretti, sforzandosi di fare il simpatico Pierino irriverente a colpi di Dark Humor. Risultando però alla fine poco divertente e molto antipatico.
Infine, forse l’unico angolo interessante è quello curato dal wedding planner Enzo Miccio, sebbene duri pochi minuti e viene liquidato in poco tempo.
Qualche momento interessante è stato l’intervista ad Al Bano in risposta a Romina o alla mamma del piccolo Domenico o quando ha approfondito il caso dei sub morti alle Maldive.
Chi condurrà Domenica In l’anno prossimo?
Dunque, salutiamo questa Domenica In in attesa della prossima edizione. Si parla ancora della Venier in tandem con il giornalista e amico Alberto Matano. O di Francesca Fialdini, che conduce il programma che segue proprio la trasmissione, “A ruota libera“. Ma anche di Andrea Deloglu.
Sarebbe stata una buona idea coinvolgere Bianca Guaccero, show girl completa, degna erede di Raffaella Carrà. Ma sminuita e sottovalutata ormai da tempo.