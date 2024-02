Da Israele ai vaccini: Mara Venier una di Loro

Mara Venier nel corso di Domenica In ha letto un comunicato dell’AD Roberto Sergio in favore di Israele. Dopo le affermazione di Ghali.

Dopo i tanti mega-spot propinati ogni domenica in favore dei vaccini durante il periodo della Pandemia, ospitando veri o presunti esperti della materia a Domenica In, attirandosi gli impropri di chi non aveva intenzione di vaccinarsi, ora Mara Venier è di nuovo nella bufera. Ma per ragioni geopolitiche, in favore di Israele.

La conduttrice ha infatti letto domenica scorsa un comunicato dell’AD Rai Roberto Sergio, il quale ha subito tenuto a precisare che la Rai si impegna ogni giorno a parlare di Israele e di Gaza, ovviamente in favore della prima. Poco prima, infatti, il rapper Ghali aveva parlato di Pace e di stop al genocidio, difendendo il suo diritto di parola. Un discorso ragionevole e che fila, non certo contro qualcuno. Peraltro, Ghali a Sanremo ha presentato un brano di denuncia riguardo quanto sta accadendo ai danni dei palestinesi.

Eppure tanto è bastato alla dirigenza Rai per finire nel panico e per ribadire il proprio sionismo.

Le lacrime di coccodrillo di Mara Venier

Ora Mara Venier si dice affranta, che ha pianto molto per tutte le vittime civili. Ma tant’è. In fondo è una conduttrice televisiva che si allinea all’azienda che la paga per lavorare. La cosa che forse molti non hanno digerito è l’avver aggiunto, dopo la lettura del comunicato, quel “siamo d’accordo tutti, no?“. Ma chi?!

Il Tg1 ha perso ogni pretesa di imparzialità, mostrandoci realtà parziali e montate ad arte su Gaza, Israele, Pandemia. Ma da tempo, non è solo una questione di questo o quel governo.

Prendersela con la Venier forse è un po’ troppo, sebbene da una professionista che non ha più niente da chiedere alla sua carriera, si richiede una schiena un po’ più dritta. Sebbene di italiani disposti a rischiare per le proprie idee ce ne sono ben pochi, in un paese colonia delle élite globaliste. I conduttori sono solo dei Loro portavoce.

Ricevi le news su Telegram iscrivendoti al canale dal bottone seguente:

– / 5 Grazie per aver votato!